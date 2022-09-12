Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Göztepe: 1-0

Bayçimento Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: 2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Manisa FK- Yeni Malatyaspor: 2-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1

Eyüpspor- Adanaspor: 1-0

Altay-Bodrumspor: 2-0

Altınordu-Pendikspor: 1-1

Puan durumu

1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

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