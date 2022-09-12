Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

12.09.2022 22:38
Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Altınordu ile Pendikspor 1-1 berabere kaldı.

Bodrumspor, deplasmanda Altay'a 2-0 mağlup olmasına rağmen 10 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Sonuçlar

Ligin 5. haftasında oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Boluspor-Göztepe: 1-0

Bayçimento Bandırmaspor- Ankara Keçiörengücü: 2-2

Gençlerbirliği-Tuzlaspor: 1-2

Sakaryaspor-Altaş Denizlispor: 2-1

Manisa FK- Yeni Malatyaspor: 2-2

Çaykur Rizespor-Yılport Samsunspor: 1-1

Eyüpspor- Adanaspor: 1-0

Altay-Bodrumspor: 2-0

Altınordu-Pendikspor: 1-1

Puan durumu

1. Lig'de 5. hafta karşılaşmalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

OGBMAYAVP
1.BODRUMSPOR5311127510
2.BEYÇİMENTO BANDIRMASPOR431073410
3.BOLUSPOR531153210
4.EYÜPSPOR531166010
5.SAKARYASPOR53027439
6.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ52219818
7.PENDİKSPOR52214318
8.MANİSA FK42116517
9.TUZLASPOR52127707
10.ÇAYKUR RİZESPOR41306246
11.YILPORT SAMSUNSPOR51316516
12.GENÇLERBİRLİĞİ512278-15
13.GÖZTEPE512234-15
14.ADANASPOR504167-14
15.ALTAY511347-34
16.ALTINORDU403157-23
17.ERZURUMSPOR FK403147-33
18.YENİ MALATYASPOR5023613-72
19.ALTAŞ DENİZLİSPOR501437-41

6. hafta

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında yapılacak maçların programı şöyle:

16 Eylül Cuma:

20.00 Yeni Malatyaspor-Altay (Yeni Malatya)

17 Eylül Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Erzurumspor FK (Aktepe)

16.00 Altaş Denizlispor-Gençlerbirliği (Denizli Atatürk)

19.00 Adanaspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19.00 Eyüpspor-Bayçimento Bandırmaspor (Eyüp)

18 Eylül Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Pendikspor (Sancaktepe 15 Temmuz)

16.00 Bodrumspor-Manisa FK (Bodrum İlçe)

16.00 Yılport Samsunspor-Sakaryaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Göztepe-Altınordu (Gürsel Aksel)

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Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika
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