Altay-Bodrumspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'de Bodrumspor'u 2-0 mağlup eden Altay'ın teknik sorumlusu Sefer Yılmaz, "Bu yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Yılmaz, maçtan sonra yaptığı değerlendirmede, büyük mücadele gösteren futbolcularına teşekkür ederek, galibiyeti coşkulu taraftarlarına armağan ettiklerini söyledi.

Geçen hafta ilk puanlarını aldıklarını hatırlatan Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bizim için çok önemliydi. Çünkü üzerimizde büyük bir baskı vardı. Taraftarımızın büyük bir beklentisi vardı ama biz hep diyorduk, yavaş yavaş form tutacağız. Genç oyuncularımız var. Kampa geç katılan geçen seneki tecrübeli oyuncularımız var. Onlar yavaş yavaş form grafiklerini yükselttiler. Bunu hem Adanaspor maçında hem de bugünkü lidere karşı oynadıkları Bodrumspor maçında çok güzel sahaya yansıttılar. Önümüzdeki hafta yine zorlu bir deplasmanımız var, Malatyaspor maçı. Bu yükselişimizi devam ettirmek istiyoruz. İnşallah devamı gelecek."

İsmet Taşdemir: "Rakibimiz kısmen bizden daha üstündü"

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir ise bekledikleri gibi zorlu bir müsabakanın geride kaldığını söyledi.

Altay'ı tebrik eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Rakibimiz çok doğru oynadı, doğru kapattı ve iyi mücadele ettiler. Yüreklerini ortaya koydular diyebilirim. Bundan önceki maçlarımıza nazaran biz bugün birazcık daha eksik kaldık. Oyunun geneli ortada geçse bile rakibimiz kısmen bizden daha üstündü. Galibiyeti de hak etti. Kendilerini tebrik ediyorum. Biz bundan sonraki maçlarımıza odaklanmaya çalışacağız."