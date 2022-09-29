Gençlerbirliği, antrenmanda hücum çalıştı

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcuların, idmana pas organizasyonlarıyla devam ettiği aktarıldı. Dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ağırlıklı taktik çalışması yapıldığı kaydedildi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor, Son Dakika

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