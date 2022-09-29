Gençlerbirliği, antrenmanda hücum çalıştı - Son Dakika
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Gençlerbirliği, antrenmanda hücum çalıştı

29.09.2022 16:18
Gençlerbirliği, antrenmanda hücum çalıştı

Spor Toto 1. Lig'de haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, antrenmanlarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig'de haftayı bay geçecek Gençlerbirliği, antrenmanlarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Beştepe'deki İlhan Cavcav Tesisleri'nde teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenmanda kırmızı-siyahlı futbolcuların hücum çalışması yaptığı belirtildi.

Antrenmana ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan futbolcuların, idmana pas organizasyonlarıyla devam ettiği aktarıldı. Dar alanda minyatür kale maçla devam eden antrenmanın son bölümünde hücum ağırlıklı taktik çalışması yapıldığı kaydedildi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, İlhan Cavcav, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği, antrenmanda hücum çalıştı - Son Dakika

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