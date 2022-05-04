Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı

04.05.2022 21:07
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor, şampiyonluğunu kutladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'tan Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor, şampiyonluğunu kutladı.

Sezonun bitimine 5 maç kala Spor Toto 1. Lig'e yükselmeyi garantileyen ve geçen hafta oynanan Pazarspor karşılaşmasının ardından şampiyonluk kupasını alan Pendikspor, oyuncular ve teknik ekibi taşıyan üstü açık otobüsle ilçede tur attı.

Daha sonra taraftarlar, Pendik sahilinde kurulan ve yaklaşık 5 bin kişinin bulunduğu kutlama alanına gelen kırmızı-beyazlı kafileyi tezahüratlar ve meşaleler eşliğinde karşıladı.

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendikspor Kulübü Başkanı Mustafa Şahinyılmaz, yönetim kurulu üyeleri, oyuncular ve teknik ekip, tek tek anons edilerek sahneye çıktı. Sahnede kupayı kaldırarak taraftarları selamlayan kırmızı-beyazlılar, şampiyonluk coşkusu yaşadı.

Burada yaptığı konuşmada kulüp yönetimi, teknik direktör Osman Özköylü ve oyunculara teşekkür eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, yeni sezon planlamalarını yaptıklarını ve sağlam adımlarla ilerleyeceklerini belirterek Spor Toto 1. Lig'de takıma başarılar diledi.

Pendikspor Kulübü Başkanı Mustafa Şahinyılmaz ise zorlu bir süreci geride bıraktıklarını kaydederek şampiyonlukta emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kutlama kapsamında Murat Dalkılıç ve Simge Sağın konser verdi.

Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı
Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Pendikspor, Spor Toto, Pendik, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'e yükselen Pendikspor şampiyonluğunu kutladı - Son Dakika


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