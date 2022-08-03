Açıklamada, "Futbolcumuz Cem Özdemir ile yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Cem Özdemir, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adanaspor, Cem Özdemir ile yollarını ayırdı - Son Dakika

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