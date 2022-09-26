Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör konusunda Önder Karaveli ile yapılan görüşmeler sonuncunda prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

Kaynak: AA

Önder Karaveli, Adanaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Adanaspor teknik direktör Önder Karaveli ile prensip anlaşmasına vardı - Son Dakika

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