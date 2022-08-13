Adanaspor'un yeni transferleri Süper Lig hedefine inanıyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un yeni transferleri Hadi Sacko ve Emre Kaplan, takımlarını sezon sonunda Spor Toto Süper Lig'e taşımayı hedefliyor.

Adanaspor'un Romanya'nın CFR Cluj takımında transfer ettiği 28 yaşındaki Malili sağ kanat oyuncusu Hadi Sacko ile Medipol Başakşehir'den kiralanan Emre Kaplan, AA muhabirine yeni sezon ile ilgili açıklamada bulundu.

Performansını tam olarak göstermek için zamana ihtiyacı olduğunu anlatan Sacko, Adanaspor formasıyla kendisini geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında takımının Tuzlaspor ile 15 Ağustos Pazartesi günü yapacağı maçta oynamak istediğini kaydeden Sacko, "Adanaspor hak ettiği ligde değil. Bu yıl hedefimiz play-off'a kalıp, oradan da Spor Toto Süper Lig'e yükselmek. Takım olarak iyi çalışırsak bu hedefi gerçekleştirebiliriz. Benim de öncelikli hedefim oynamak, takıma yardımcı olmak ve başarıya katkıda bulunmak." dedi.

Malili futbolcu, sezona da iyi hazırlandıklarını belirterek, "Takım olarak iyi çalışıyoruz. Herkes birbirine yardımcı olmaya çalışıyor. Yeni transferler de var. Her şeyin zamanla daha iyi olacağını düşünüyorum. Fransızca bilen bazı arkadaşlarım geçen seneden beri buradalar, kulübü tanıyorlar. Bana Adanaspor hakkında bilmediğim şeyleri de öğretebilirler. Aynı dili konuşmak, iletişim kurmak her zaman iyidir ve yardımcı olur. Bu nedenle aynı dili konuştuğum insanların takımda olması benim için çok iyi bir durum." diye konuştu.

Emre: "Adanaspor'u en iyi yere taşımayı istiyorum"

Adanaspor'un Medipol Başakşehir'den bir yıllığına kiraladığı 21 yaşındaki sol bek Emre Kaplan da lig öncesi iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini dile getirdi.

En büyük hedeflerinin Spor Toto Süper Lig'e yükselmek olduğunu vurgulayan Emre, "Tuzlaspor maçını kazanarak lige iyi başlamak istiyoruz. Takımdaki ortamımız çok iyi. Burası benim gelişimime açık bir kulüp. Takım olarak hedefimiz ligi en iyi şekilde bitirebilmek. Kiralık olarak geldiğim takımda elimden gelenin en iyisini yapmayı, fazla maça çıkmayı ve Adanaspor'u en iyi yere taşımayı istiyorum." dedi.

Genç oyuncu, teknik direktör Mustafa Kaplan'ın kendilerine güzel bir çalışma ortamı sağladığını da sözlerine ekledi.