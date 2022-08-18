Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, taraftarlardan destek istedi - Son Dakika
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Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, taraftarlardan destek istedi

18.08.2022 11:40
Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, taraftarlardan destek istedi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, Çaykur Rizespor ile yapacakları bu sezonki ilk iç saha maçında, taraftarlardan takıma verdikleri desteği sürdürmelerini beklediklerini bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, Çaykur Rizespor ile yapacakları bu sezonki ilk iç saha maçında, taraftarlardan takıma verdikleri desteği sürdürmelerini beklediklerini bildirdi.

Mehmet Uz, yaptığı yazılı açıklamada, deplasmanda yaptıkları Eyüpspor maçında 1-0 mağlup olmalarına rağmen takımın iyi bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.

Takıma güvendiklerini aktaran Uz, 22 Ağustos Pazartesi günü sahalarında Çaykur Rizespor ile yapacakları maçta taraftara galibiyet hediye etmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Taraftarlarımızdan ilk maçta takımı yalnız bırakmamalarını ve bugüne kadar verdikleri desteği sürdürmelerini bekliyoruz. Lig bir maraton ve daha en baştayız. Geçen sezon yakaladığımız birlik beraberlik ortamının bizi hedefimize nasıl ulaştırdığını gördük. Bunu yine başaracağımızdan eminim."

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Kaynak: AA

Denizlispor, Mehmet Uz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, taraftarlardan destek istedi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Denizlispor'da kulüp başkanı Mehmet Uz, taraftarlardan destek istedi - Son Dakika
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