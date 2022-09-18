Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nde teknik direktör Taner Taşkın'ın sözleşmesi 3 yıl uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kulübün istikrarı seçtiği ve teknik direktör Taner Taşkın ile yola devam edildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ankara Keçiörengücü Kulübü Başkanı Sedat Tahiroğlu, "Bizim için önemli olan istikrar. İstikrarı da Taner Taşkın hocamızla devam ettireceğimize eminiz. Bu nedenle de kendisiyle 3 yıl daha mukavele imzalayarak sözleşmesini 2024-2025 sezonu sonuna kadar uzattık. Kulübümüze hiçbir şart koşmadan boş mukaveleye imza atan hocamıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.