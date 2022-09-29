Bandırmaspor Basın Sözcüsü Yamaner, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika
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Bandırmaspor Basın Sözcüsü Yamaner, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi

29.09.2022 16:02
Bandırmaspor Basın Sözcüsü Yamaner, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'un basın sözcüsü Ünsal Yamaner, 2 Ekim Pazar günü konuk edecekleri Yılport Samsunspor maçına hazır olduklarını bildirdi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Beyçimento Bandırmaspor'un basın sözcüsü Ünsal Yamaner, 2 Ekim Pazar günü konuk edecekleri Yılport Samsunspor maçına hazır olduklarını bildirdi.

Kulübün diğer basın sözcüsü Bilgen Süngü ile Bandırmaspor'un TOKİ'deki tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Yamaner, milli maçlar nedeniyle lige verilen ardından Samsunspor maçına çıkacaklarını söyledi.

Rakiplerinde teknik direktör değişikliği yaşandığını hatırlatan Yamaner, şöyle konuştu:

"Hüseyin Eroğlu da ilk haftasında Bandırmaspor gibi önemli bir deplasmana çıkıp, buradan başarı ile dönmek isteyecektir. Zaten Samsunspor camiasının bu seneki hedefleri belli. Ama bizim hedeflerimiz de 1. Lig'e çıktığımızdan beri hep aynı. Bu sene biz de aynı hedefler peşindeyiz. Güzel bir maç olacak. Takımımızda sakat ya da cezalı oyuncumuz yok, çalışmalarımız tamam. Güzel bir futbol maçı olacağını düşünüyorum. 1. Lig'in bu haftaki en önemli maçı. Umuyorum ki taraftarımız da bu maçın önemini anlayacaktır. Pazar günü takımlarını güzel bir şekilde destekleyeceklerdir."???????

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Samsunspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bandırmaspor Basın Sözcüsü Yamaner, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bandırmaspor Basın Sözcüsü Yamaner, Yılport Samsunspor maçı hazırlıklarını değerlendirdi - Son Dakika
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