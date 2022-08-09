Spor Toto 1.Lig'in ilk haftasında cumartesi günü saat 19.15'te Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günü çift antrenmanla tamamlayan yeşil-mavili ekip ilk antrenmanında fitness salonunda kondisyon çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan günün 2. antrenmanı ise top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Kaynak: İHA

Rizespor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Ç. Rizespor, hafta sonu oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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