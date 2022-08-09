Ç. Rizespor, hafta sonu oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Üye Girişi

Ç. Rizespor, hafta sonu oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

09.08.2022 21:38
Ç. Rizespor, hafta sonu oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto 1.Lig'in ilk haftasında cumartesi günü saat 19.15'te Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak olan Çaykur Rizespor maçın hazırlıklarını, Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri'nde Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürdü. Günü çift antrenmanla tamamlayan yeşil-mavili ekip ilk antrenmanında fitness salonunda kondisyon çalıştı. Isınma hareketleri ile başlayan günün 2. antrenmanı ise top kapmaca ile devam ederek çift kale maç ile son buldu.

Maçın biletleri satışa çıktı

Öte yandan 13 Ağustos Cumartesi günü gerçekleşecek maçın biletleri de satışa çıktı. Kale arkası tribünlerin 30 TL'den satışa sunulduğu maçta kapalı tribün 40 TL, maraton 50 TL, VİP ise 150 TL'den satışa çıktı. - RİZE

YORUMLAR
500
Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı Ankara Valiliği'nden Sağanak Yağış Uyarısı Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor Güdül'de haşere ve sineklere karşı ilaçlama yapılıyor
Kaynak: İHA

Rizespor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ç. Rizespor, hafta sonu oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:06 Dünyanın en büyük yılanlarından biriyle bahçesinde karşılaştı
20:25 Dilencilik yapan kadının üstünden çıkan 10 cumhuriyet altını ile 9 bin 165 liraya el konuldu
20:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişlerdi! Fenerbahçeli taraftarlar hakkında harekete geçildi
19:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'korsan miting' esprisi: Hepinizi Silivri'ye göndereceğim
19:53 Nesli tükenme tehdidi altında olan bu çiçeği kopartmanın cezası 80 bin lira!
19:53 Damattan geline 'tuzlu kahve' sürprizi: Senin de içmeni istiyorum
19:10 Tekrar edilecek KPSS için yeni karar! Sınav merkezi tercihleri güncellenebilecek
18:51 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırıyla ilgili 4 kişi cezaevine gönderildi
18:48 Esra Ezmeci'nin programında hayretler içerisinde bırakan iddia! 1 milyon lira başlık parası istemişler
18:30 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt imajını yeniledi! Saçlarını iyice kısalttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 21:38:51. #1.12#
SON DAKİKA: Ç. Rizespor, hafta sonu oynayacağı Ankara Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş