Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika
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Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

05.08.2022 18:30
Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık mukavele yaptı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun ile 2 yıllık mukavele yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ercan Coşkun'un transferi için Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. 27 yaşındaki defans oyuncusu, kendisini 2 yıllığına yeşil-mavi renklere bağlayan sözleşmeyi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Ercan Coşkun'a 'Hoş geldin.' diyor, kendisine başarılar diliyoruz." denildi.

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Kaynak: AA

Ercan Coşkun, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor, Ercan Coşkun'la 2 yıllık sözleşme imzaladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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