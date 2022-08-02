Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması

02.08.2022 14:55
Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon ile ilgili "Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıyoruz.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon ile ilgili "Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Bunun için çalışıyoruz. Takımın birliği beraberliği, huzuru artırıcı etkisinin olmasını istiyoruz." dedi.

Turgut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, göreve sezon başında geldiklerini, yönetimde her kademenin görevinin belirgin olduğunu belirtti.

Yeni bir kadro planlaması yaptıklarına değinen Turgut, "Sezona 9 yeni transfer ile başladık. Birkaç transfer daha yapacağız. Forvet takviyemiz olacak. Yapacağımız hamlelerde Rizespor için en iyi sonuç alacak hamleleri yapmaya çalışıyoruz. Dürüst ilkeli bir süreç yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Oyuncu arayışlarının devam ettiğini kaydeden Turgut, "Şampiyonluğa giden noktada golcü çok önemli. Yerli ve yabancı isimler var. Çalışmalarımız devam ediyor. Biz savaşçı, başarıya hevesli mücadeleci bir ekip oluşturmaya çalıştık. Yıldız isimlerle değil bizi başarıya götürecek mücadeleci isimleri kadromuza kattık. En doğru arkadaşlarla çalıştığımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Kulübün borçları var ama bunu aşabilecek güce sahibiz"

Alt ligde mali yapının çok zor olacağına işaret eden Turgut, "Kulübün borçları var ama bunu aşabilecek güce sahibiz. Yaptığımız ödemelerle bunları çok rahat bir şekilde aşıyoruz. Mali süreci dengeli bir şekilde götürmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yapılan bütün transferlerin Bülent Korkmaz'ın bilgisinde olduğunu vurgulayan Turgut, "Hocamız transfer komitesinin içerisinde. Sportif faaliyetin içinde hocanın olmaması yanlış olur. Meyve tabağına tadı hocamız verecek. Yıldız oyuncular ile başarı gelecek diye bir şey yok. Biz transferi ekonomik değerlerden dolayı değil, doğru bulduğumuz için savaşçı bir ekip kurmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Şehrin beklentisini bildiklerinin altını çizen Turgut, şöyle devam etti:

"Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapıyoruz. Bunu başaracağımıza da inanıyorum. Bunun için çalışıyoruz. Başarıya giderken takımın şehirde birliği beraberliği, huzuru artırıcı etkisinin olmasını istiyoruz. Bunun için bayan, çocuk izleyicilere çok ihtiyacımız var. Bunlarla ilgili düşüncelerimiz var. Biletlerden kar beklentimiz yok. Sadece maliyeti neyse onu almak istiyoruz. Yeter ki şehirde birlik beraberliği oluşturalım. İnsanları stada getirip o coşkuyu yaşatalım."

Gökhan Akkan'a yapılan transfer teklifleri

Gökhan Akkan'ın isminin bazı takımlarla anıldığını vurgulayan Turgut, "Bazı oyuncularla görüşmeler yapılıyor ama sonuçlanmayan transferin açıklanmasını doğru bulmuyoruz. Gökhan bizim ailemizin bir parçası. Kulübümüz ve oyuncu için faydalı bir süreç olursa değerlendireceğiz. Gökhan şu anda takımda ve çalışıyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

İbrahim Turgut, Mehmet Cengiz, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut, yeni sezon hazırlıklarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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