Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: "Süper Lig'e ulaşacağımıza inancımız tamdır" - Son Dakika
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Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: "Süper Lig'e ulaşacağımıza inancımız tamdır"

21.09.2022 20:54
Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: "Süper Lig'e ulaşacağımıza inancımız tamdır"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "Geride bıraktığımız 5 haftalık periyodun taraftarımızı üzdüğünü biliyoruz ama birlikte yürümeye devam ederek büyük taraftarımızın desteğiyle Süper Lig'e ulaşacağımıza inancımız tamdır.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un Kulüp Başkanı İbrahim Turgut, "Geride bıraktığımız 5 haftalık periyodun taraftarımızı üzdüğünü biliyoruz ama birlikte yürümeye devam ederek büyük taraftarımızın desteğiyle Süper Lig'e ulaşacağımıza inancımız tamdır." ifadesini kullandı.

Turgut, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir heyecan ve inançla üstlenmiş olduğu kulüp başkanlığı görevini sorumluluklarını bir an bile unutmadan, omuzlarındaki ağır yükün bilinci ve idraki ile sürdürmenin gururunu yaşadığını belirtti.

Bu kutlu görevi devraldığı günden itibaren ısrarla gündeme getirdikleri "Biz bir aileyiz" mottosu doğrultusunda güzel gelişmeler yaşamaya devam ettiklerini aktaran Turgut, şunları kaydetti:

"Şehrin bize duyduğu güven ve verdiği büyük destek gücümüze güç katmaktadır. Göreve geldikten sonra çözüm bekleyen konularda önemli çalışmalar yaptık ve bazı alanlarda yenilikleri devreye soktuk. Küme düşen bir takımın içinde bulunduğu travmatik durumu iyileştirmek adına büyük iletişim ağları oluşturduk. Olumsuzlukları ortadan kaldırarak hak ettiğimiz Süper Lig'e geri dönebilmek için yeni bir kadro kurduk."

Turgut, kulübün kurumsal bir anlayışla yönetildiğini belirterek, çalışmaların tamamımın ortak akıl ve istişare ile karara bağlandığını bildirdi.

Kulüpte hiçbir alanda tek başına karar alma uygulaması yapılmadığının altını çizen Turgut, şu ifadeleri kullandı:

"Geride bıraktığımız 5 haftalık periyodun taraftarımızı üzdüğünü biliyoruz. Ama birlikte yürümeye devam ederek büyük taraftarımızın desteğiyle Süper Lig'e ulaşacağımıza inancımız tamdır. Üzülerek görüyoruz ki aldığımız beklenmedik sonuçlar bazı odaklar için sevinç kaynağı haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz manevi dayanışmadan rahatsız olan bu çevreler sosyal medya aracılığıyla nifak tohumları ekmeye çalışmaktadır. "

Turgut, şunları kaydetti:

"Çaykur Rizespor'un menfaatleri kapsamında tüm kararları ivedilikle alıp uygulayacak kararlığımız mevcuttur. Bizzat inandığımız, güvendiğimiz ve birlikte çalışmaktan keyif aldığımız değerli yönetim kurulumuzla birlikte taraftarlarımızın beklentilerini karşılayabilmek ve ilke edindiğimiz sportif hedeflere ulaşabilmek için çok çalışmaya devam edeceğiz."

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Kaynak: AA

İbrahim Turgut, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Çaykur Rizespor Başkanı Turgut: 'Süper Lig'e ulaşacağımıza inancımız tamdır' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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