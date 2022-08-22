Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Temmuz'daki olağanüstü genel kurulda seçimle göreve gelen yönetim kurulunun, kulüp yönetiminde etkin kararlar almak adına gerekli hukuki yetkilendirmeleri almadan görevi olağanüstü şartlarda devraldığı belirtilerek, "Gençlerbirliği Kulübünün her türlü hal ve şart altında, üstün menfaatlerini korumak için kulübümüz yönetim kuruluna gerekli yetkilerin verilmesi amacıyla 18 Eylül , gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Eylül tarihinde olağanüstü genel kurul yapılması kararı alınmıştır." görüşlerine yer verildi.

Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı - Son Dakika

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