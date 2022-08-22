Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı - Son Dakika
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Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı

22.08.2022 21:34
Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kurulu, olağanüstü genel kurula gidilmesini kararlaştırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 Temmuz'daki olağanüstü genel kurulda seçimle göreve gelen yönetim kurulunun, kulüp yönetiminde etkin kararlar almak adına gerekli hukuki yetkilendirmeleri almadan görevi olağanüstü şartlarda devraldığı belirtilerek, "Gençlerbirliği Kulübünün her türlü hal ve şart altında, üstün menfaatlerini korumak için kulübümüz yönetim kuruluna gerekli yetkilerin verilmesi amacıyla 18 Eylül, gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Eylül tarihinde olağanüstü genel kurul yapılması kararı alınmıştır." görüşlerine yer verildi.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Eylül, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği Kulübünde yönetim kurulu, olağanüstü genel kurul kararı aldı - Son Dakika

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