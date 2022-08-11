Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu - Son Dakika
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Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

11.08.2022 23:46
Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, yemekte bir araya geldi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nde teknik heyet, futbolcular ve yöneticiler, yemekte bir araya geldi.

Ligde 13 Ağustos Cumartesi günü Altınordu'yu konuk edecek başkent temsilcisinde, başkan Talip Çankırı'nın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri, teknik heyet ve futbolcular, yemekte buluştu.

Yemekte konuşma yapan Gençlerbirliği Başkanı Talip Çankırı, Menemenspor'dan sonra ligin en genç kadrosuna sahip olduklarını hatırlatarak, "Sizlere sonuna kadar güveniyorum. Yönetimimizle birlikte gece gündüz demeden transfer tahtasını açmak için uğraş veriyoruz. Sizin aklınız sahada olsun sadece saha içerisine odaklanın onun haricinde başka bir şey düşünmeyin. Bizler üstümüze düşen görevi yerine getireceğiz. Gençlerbirliği'ni eski güzel günlerine yeniden hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

Gençlerbirliği Teknik Direktör Metin Diyadin ise önceki sezon yapılan hataların tekrarlanmayacağını inandığını ve yönetime güvendiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Gençlerbirliği, Altınordu, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gençlerbirliği'nde yönetim, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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