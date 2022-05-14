Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1

14.05.2022 17:57
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1

Spor Toto Süper Lig'im 37. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'im 37. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas önünde iyi yükselen Rodrigues'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

14. dakikada Oğulcan, sağ taraftan ceza sahasının solundaki Dibba'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu İsmet çeldi. Top altıpas içinde hafif sağ çaprazda bulunan Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-0

51. dakikada İlyas Kubilay'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şutu kaleci Çağlar sağına uzanarak kornere çeldi.

61. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kolovos topu havalandırmak isterken Popov topa elle müdahale edince hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen İlyas Kubilay, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı. 2-1

78. dakikada Ahmed'in savunma arkasına gönderdiği pasta topu alıp ceza sahasına giren Dibba'nın kaleciyi de geçip sol çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta Musa Nizam, çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx

Eyüpspor: Çağlar Şahin xx, Cenk Ahmet xx (Popov dk. 32. x), Mezague xx, Kemal xx, Bülent xx, Taşkın xx (Mikail dk. 86 ?), Thill xx, Rodrigues xxx, Ahmed xx, Dibba xx (Sekidika dk. 86 ?), Oğulcan xx (Umut dk. 67 x)

Yedekler: Emrullah, Buatu, Enes Ersoy, Mete

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Kocaelispor: İsmet xx, Berkay xx, Mazlum xx, Musa xx, Atila xx (Kerem Can dk. 46 xx), Mehmet xx (Mandjeck dk. 81 ?), Benhur xx, Diop xx (İlyas Kubilay dk. 46 xx), Kolovos xx, Samed Ali xx (Pereira dk. 46 xx), Gueye xx

Yedekler: Doğukan, Alpay, Denizalp, Rasheed, Olcan

Teknik Direktör: Fırat Gül

Goller: Rodrigues (dk. 7 ve 14) (Eyüpspor), İlyas Kubilay (dk. 62 pen.) (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Diop (Kocaelispor), Rodrigues (Eyüpspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1

YORUMLAR
500
Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı Trabzonspor şampiyonluk kutlamalarına teknelerle akın etti! Görsel şölen yaşandı Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig

Spor Toto Süper Lig, Cüneyt Çakır, Cenk Ahmet, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 Kocaelispor: 1 - Son Dakika
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