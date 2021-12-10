Denizlispor son dakikalarda yediği golle yıkıldı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği 'ne konuk olan Denizlispor , son dakikalarda yediği golle sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

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