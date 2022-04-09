Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

09.04.2022 18:10
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği evinde karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada Arda Kızıldağ'ın sağ çaprazdan ceza sahası içine bıraktığı pasta Sallalich topla buluştu. Ceza sahası içinde ters köşeyi deneyen Sallalich'in şutu direkten dönerek tekrar oyun içinde kaldı.

23. dakikada kendi yarı ceza sahasında serbest vuruş kullanan Mehmet Tayfun'un topu rakip ceza sahasında bekleyen Eze ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Eze'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla sağ köşeden dışarı çıktı.

43. dakikda Aksel Aktaş'ın sağ köşeden kullandığı korner vuruşunda topu ceza sahası içinde indirdi. Yükselen topa kafa ile dokunan Musa'nın şutunda top kaleci Metin Uçar'da kaldı.

50. dakikada Aksel'in ara pasında topla buluşan Lima'nın kaleye yaptığı şut kaleciden geri döndü. Altı pasta topla buluşan Barış Alıcı'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

56. dakikada Ramazan Köse'nin kullandığı autta rakip yarı sahada Sallalich topla buluşarak Ackah ile ikili mücadelede topu kaptırdı. Ackah'ın kalecisine yaptığı hatalı geri pasta meşin yuvarlak az farkla direğin yanından dışarı çıktı.

78. dakikada sağ kanattan Barış Alıcı'nın açtığı ortada, ceza sahası içinde buluşan Lima'nın şutunda top filelerle buluştu. 2-0

89. dakikada orta sahadan topu ceza sahasına taşıyan Alıcı topu Aksel'e bıraktı. Aksel'in ceza yayından yaptığı vuruşta kaleci Metin Uçar üst direkten topu çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Erkan Akbulut xx

Gençlerbirliği: Ramazan Köse xx, Muhammed Bayır xx, Gökhan Gül xx, Arda Kızıldağ xx, Rahmetullah Berişbek xx, Aksel Aktaş xx, Dmytro xx, Musa Şahindere x (Serdarcan Eralp dk. 72 x), Sallalich xx (İlker Karakaş dk. 90+3 ?), Barış Alıcı xxx, Lima xxx (Gökhan Altıparmak dk. 90+5 ?)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ulusoy Mert Kabasakal, Mert Kula, Eleke, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Baran Başyiğit

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar x, Muharrem Cinan xx, Fatih Selimhan Korkmaz xx, Mehmet Tayfun Dingil xx (Ali Yavuz Kol dk. 77 x), Olgun Bayrak xx, Adamu xx (Djibrila dk. 55 x), Ackah xx, Ziya Alkurt xx (Taşkın Çalış dk. 55 x), Olayowin xx, Uzodimma xx, Eze xx

Yedekler: Kayacan Erdoğan, Hamza Gür, Aykut Çeviker, Abdulkadir Korkut, Taha Batuhan Yayıkcı

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Barış Alıcı (dk. 50), Lima (dk. 78) (Gençlerbirliği)

Sarı Kartlar: Arda Kızıldağ, Ramazan Köse (Gençlerbirliği), Eze (Ankara Keçiörengücü) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0

YORUMLAR
500
Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği, Ankara Keçiörengücü maçının hazırlıklarını tamamladı Gençlerbirliği'nden öğrencilere 'ücretsiz maç' daveti Gençlerbirliği'nden öğrencilere 'ücretsiz maç' daveti

Gençlerbirliği, KEÇİÖRENGÜCÜ, Spor Toto, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0 - Son Dakika


Son Dakika
18:12 Çaykur Rizespor, sahasında Konyaspor'u 2-1 mağlup etti! Fenerbahçe-Galatasaray maçının önemi daha da arttı
18:02 Real Madrid mağlubiyeti sonrası Chelsea'den büyük başarı
17:35 Kinder çikolata ürünlerinde Salmonella bakterisi bulunmuştu! Belçika, Ferrero şirketine ait fabrikayı geçici olarak kapattı
17:31 Jaap Uilenberg'in sert eleştirdiği TFF'den yanıt geldi: Bu saygısızca ve haddini aşan açıklamalarını kabul etmiyoruz
17:23 Ali Koç'tan kürsüde Uğur Dündar'a gönderme: Kovaladığımız insanlar sayenizde kulübe giriyor, dikkat edin
17:15 Malatya'da 5.2 şiddetinde deprem meydana geldi! Sarsıntı çevre illerde hissedildi
17:08 Yeni başkan Uğur Dündar oldu! Fenerbahçe'nin sosyal medya paylaşımı tepki çekti
17:00 49 ilde ihtiyaç sahiplerine yardım! "İftar Şehidimizden Fatiha Sizden" projesine yoğun ilgi
16:52 Askeri araçla otomobil çarpıştı: 2 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı
16:49 Halının fiyatını duyan koştu! Mağaza önünde uzun kuyruklar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 18:23:37. #1.11#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Ankara Keçiörengücü: 0 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement