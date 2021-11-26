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Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0

26.11.2021 22:08
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor ile karşılaştı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan kazandığı serbest vuruşta Aksel Aktaş'ın ortasına yükselen Arda Kızıldağ'ın kafa vuruşunda kaleci Erhan Erentürk gole izin vermedi.

20. dakikada Gençlerbirliği'nde Barış Alıcı, rakip ceza sahası içindeki karambolde topla buluştu. Alıcı'nın çektiği şutta top, kaleci Erhan'da kaldı.

48. dakikada Kerem Şahin'in orta sahadan attığı derinlemesine pasla ceza sahası önünde buluşan Bursasporlu Acolatse'nin sert şutunu kaleci Übeyd güçlükle çıkardı.

56. dakikada Lualua'nın sol kanattan gönderdiği ortaya yükselen Eleke, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

74. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arasına sızan Eleke, topla ceza sahası içerisine kadar sokuldu. Topa bekletmeden sert bir vuruş yapan Nijeryalı oyuncunun şutu direkten döndü.

87. dakikada Bursasporlu Vefa Temel'in ceza sahası yayı dışından çektiği sert şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.

90+5. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Lima, ceza sahası içerisine kadar sokulduktan sonra boş durumda olan takım arkadaşı Grechyshkin'e oynadı. Topu boş kaleye gönderen Ukraynalı oyuncu farkı ikiye çıkardı 2-0

Stat: Eryaman

Hakemler: Yiğit Arslan xx, Mehmet Yıldırım xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Gençlerbirliği: Übeyd Adiyaman xx, Kerem Can Akyüz xx, Gökhan Gül xx, Arda Kızıldağ xx, Ömürcan Artan xx, Aksel Aktaş xx (Metehan Mert dk. 90+3 ?), Grechyshkin xx, Lualua xx (Bieliaiev dk. 82 x), Lima xx, Barış Alıcı xx (Gökhan Altıparmak dk. 90+3 ?), Eleke xx (Mert Kula dk. 87 ?)

Yedekler: Ramazan Köse, Mert Kabasakal, Musa Şahindere, Sallalich, Furkan Şeker, Muhammed Bayır

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Bursaspor: Erhan Erentürk xx, Mert Yılmaz xx, Furkan Emre Ünver xx, Capan xx, Hasan Ayaroğlu xx, Kerem Şen xx (Vefa Temel dk. 60 xx), Kubilay Sönmez xx (Emirhan Aydoğan dk. 74 x), Bruno xx, Alasgarov xx (Ofosu dk. 80 x), Batuhan Kör xx (Tuğbey Akgün dk. 60 xx), Acolatse xx (Matavz dk. 60 xx)

Yedekler: Canberk Yurdakul, Deniz Aydın, Onur Atasayar, Eren Güler, Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Goller: Eleke (dk. 56), Grechyshkin (dk. 90+5) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Lualua, Grechyshkin (Gençlerbirliği), Kerem Şen, Mert Yılmaz, Capan, Vefa Temel (Bursaspor) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0

Gençlerbirliği, Spor Toto, Bursaspor, Lima, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0 - Son Dakika
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