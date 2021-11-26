Spor Toto 1. Lig: Gençlerbirliği: 2 Bursaspor: 0

90+5. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arkasına gönderilen topla buluşan Lima , ceza sahası içerisine kadar sokulduktan sonra boş durumda olan takım arkadaşı Grechyshkin'e oynadı. Topu boş kaleye gönderen Ukraynalı oyuncu farkı ikiye çıkardı 2-0

74. dakikada az adamla yakalanan Bursaspor savunmasının arasına sızan Eleke, topla ceza sahası içerisine kadar sokuldu. Topa bekletmeden sert bir vuruş yapan Nijeryalı oyuncunun şutu direkten döndü.

56. dakikada Lualua'nın sol kanattan gönderdiği ortaya yükselen Eleke, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 1-0

Spor Toto 1. Lig'in 14. haftasında Gençlerbirliği sahasında Bursaspor ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Oğlundan haber alamadığı için evine giden anne dehşeti yaşadı! Genç adamı asılı halde buldu

Son Dakika: Stefan Kuntz'dan zorlu kura sonrası ilk yorum: En zor yol C yoluydu, biz de oradayız