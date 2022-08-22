Spor Toto 1. Lig'in 2. haftası oynanan tek maçla tamamlandı.

Ligde haftanın kapanış maçında Altaş Denizlispor ile Çaykur Rizespor 0-0 berabere kaldı.

Deplasmanda Ankara Keçiörengücü'nü 3-1 yenen Bodrumspor, ligde oynadığı iki maçını da kazanarak haftayı lider bitirdi.

Sonuçlar

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Boluspor-Gençlerbirliği: 1-2

Tuzlaspor-Beyçimento Bandırmaspor: 0-2

Yılport Samsunspor-Eyüpspor: 1-1

Altınordu-Sakaryaspor: 0-2

Ankara Keçiörengücü-Bodrumspor: 1-3

Pendikspor-Altay: 1-0

Yeni Malatyaspor-Adanaspor: 1-1

Göztepe-Erzurumspor FK: 1-1

Altaş Denizlispor-Çaykur Rizespor: 0-0

Puan durumu

Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta maçlarının ardından oluşan puan durumu şöyle:

Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Sakaryaspor, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm - Son Dakika

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