Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0

21.08.2022 19:10
Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

4. dakikada savunma arkasına hareketlenen Nikolics, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.

13. dakikada Mesut'a baskı yaparak topu kazanan Ceyhun Gülselam topla ilerleyerek ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

31. dakikada Erdem Özgenç'in sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya Regattin'in kafa vuruşunda kaleye paralel giden topu savunma uzaklaştırdı.

43. dakikada topu kazanarak atağa kalkan Zeki Yıldırım rakibini geçerek, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Burak gole izin vermedi.

71. dakikada Regattin'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Nikolics'ten sekerek altıpas üzerinde boşta kalan topu Tolga Ünlü uzaklaştırdı.

78. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Görkem'in pasında sol çaprazdan topa hareketlenen Ugrai kaleciyle karşı karşıya yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ozan ayaklarıyla meşin yuvarlağı oyuna alanına çeldi.

86. dakikada Gökcan Kaya'nın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda top kaleci Ozan'ın sağından az farkla dışarı gitti.

90+6. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ugrai, ön direğe yaptığı ortada Görkem kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş kaleye paralel giderken, savunma topu uzaklaştırdı.

90+8. dakikada Erdem Özgenç'in ortasında Görkem Bitin'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

Stat: Pendik

Hakemler: Tarık Güldal xx, Mehmet Ali Akkor xx, Murat Şener xx

Pendikspor: Burak Öğür xx, Erdem Özgenç xxx, Murat Akça xx, Hasan Hatipoğlu xx (Muhammed Akarslan dk. 60 xx), Ferhat Öztorun xx (Erhan Kara dk. 60 xx), Mesut Özdemir xx, Khaly Thiam xx, Leandro Kappel x (Gökcan Kaya dk. 46 xx), Adrien Regattin xx, Ali Han Tunçer xx (Roland Ugrai dk. 60 xx), Nikolics xx (Görkem Bitin dk. 73 xxx)

Yedekler: Murat Akşit, Enes Keskin, Berkay Sülüngöz, Arda Aksoy, Umut Yaşar Keçeci

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Altay: Ozan Evrim Özenç xx, Tolga Ünlü xx, Kutay Yokuşlu xx, İbrahim Öztürk xx, Björkander xx, Efe Sarıkaya xx, Salih Sarıkaya xx (Mohammad Naderi dk. 90+4 ?), Zeki Yıldırım xx, Ceyhun Gülselam xx, Mehmet Gündüz xx (Paixao dk. 67 xx), Eren Erdoğan xx (Yusuf Tekin dk. 83 ?)

Yedekler: Eren Karataş, Nurettin Küçükdeniz, Murat Uluç, Tugay Gündem, Ege Parmaksız, Caner Baycan, Özgür Özkaya

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Gol: Görkem Bitin (dk. 90+8) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Osman Özköylü (Pendikspor), Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya (Altay) - İSTANBUL

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Ceyhun Gülselam, Pendikspor, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 Altay: 0 - Son Dakika
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