Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bandırmaspor: 2 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bandırmaspor: 2

20.08.2022 19:08
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bandırmaspor: 2

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, Bandırmaspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Tuzlaspor, Bandırmaspor'u konuk etti. Karşılaşma konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

16. dakikada Cisse'nin sağ çaprazdan verdiği pasta ceza yayı üzerinde topla buluşan Muhammed Demirci'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Gkelios'ta kaldı.

37. dakikada sol tarafta topa hareketlenen Caner, son çizgiden içeriye aktardığı pasında Mehmet Özcan'ın etkisiz şutunu savunma uzaklaştırdı.

42. dakikada ceza yayı üzerinden serbest vuruşu kullanan Kerim Avcı, yerden sert vuruşta kalecinin sağından topu ağlara gönderdi. 0-1

56. dakikada Levent Ayçiçek'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Emre kornere çeldi.

60. dakikada savunma arkasına atılan uzun topta Kone, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Gkelios iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.

81. dakikada Sedat'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinden Kerim Avcı'nın gelişine vuruşunda top savunmadan sekerken, Kerim'in ikinci şutunda top az farkla üstten dışarı gitti. Hakem Muhammet Ali Metoğlu, Olatunbosun'un eline çarptığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

83. dakikada beyaz noktada topun üzerine gelen Kerim Avcı, meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi. 0-2

Stat: Sancaktepe 15 Temmuz

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Murat Cansız xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu x, Tarık Çamdal x, Gökhan Akkan x, Rotman x, Mustafa Emre x, Abdoulaye Cisse x (Stefan Savic dk. 80 x), Bünyamin Yürür x (Atakan Üner dk. 64 xx), Kevin Mata xx (Mehmet Coşkun dk. 59 xx), Muhammed Demirci x (Çekdar Orhan dk. 46 xx), Adeniyi x (Mory Kone dk. 46 x), Olatunbosun xx

Yedekler: Murat Hocaoğlu, Umut Can Kanber, Kerem Korkmaz, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Bandırmaspor: Gkelios xx, Caner Cavlun xxx, Fatih Kurucuk xx, Koutroumbis xx, Berkan Mahmut xx, Mulumba xx (Oğuz Kağan Güçtekin dk. 70 xx), Mehmet Özcan xx, Levent Ayçiçek xx (Sedat Şahintürk dk. 70 xx), Kerim Avcı xxx (Sekou Camara dk. 87 ?), Caner Hüseyin Bağ xx (Atabey Çiçek dk. 87 ?), Dimitris Manos xx (Dembele dk. 66 xx)

Yedekler: Hüseyin Koç, Holownia, İsmet Eren, Alpay Koldaş, Emir Şenocak

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Kerim Avcı (dk. 42 ve 83 pen.) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Kerim Avcı, Abdoulaye Cisse, Mustafa Gürsel (Bandırmaspor), Emre Koyuncu, Tarık Çamdal (Tuzlaspor) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kerim Avci, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bandırmaspor: 2 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 0 Bandırmaspor: 2 - Son Dakika
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