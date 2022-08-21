Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Adanaspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Adanaspor: 1

21.08.2022 21:24
Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Adanaspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Taha'nın ceza sahası içerisine ortasında Cengizhan'ın kafa vuruşu kaleci Hasan Hüseyin'de kaldı.

6. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Evren'in kafa vuruşunda top kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

32. dakikada Adanaspor'da topla buluşan Hüseyin'in ceza sahana doğru yaptığı ortada top Burak Can'da kaldı. Burak'ın kale önüne doğru yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa ile dokunduğu topu ağlara gönderdi. 0-1

37. dakikada konuk ekipte Tetteh'in topuk pasında ceza sahasında topla buluşan Sacko'nun tehlikeli atağına savunma son anda engel oldu.

38. dakikada Adanaspor'da Hüseyin'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada topla buluşan Jallow, uygun pozisyonda olmasına rağmen golü bulamadı.

50. dakikada ceza sahası dışında Yeni Malatyaspor'un kazandığı serbest vuruşta, topun başına geçen Rahman Buğra'nın sert şutunda kaleci Hüseyin gole izin vermedi.

55. dakikada beraberlik için bastıran ev sahibi takımda sol çaprazda topu alan Nshimirimana'nin ara pasında topu alan Doğukan'ın aşırtma vuruşunda top kalecinin üstünden ağlarla buluştu. 1-1

79. dakikada Yeni Malatyaspor'da sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Burak'ın kafa vuruşu ile kale önüne aşırttığı topa yükselen Yakup'un kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

85. dakikada Adanaspor'da Bennasser'in orta alandan rakip savunma arkasına gönderdiği ortaya koşan Ahmethan, savunmayı geçerek kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ahmethan'ın şutu az farkla üstten auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Murat Erdoğan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Murat Şener xx

Yeni Malatyaspor: Abdulsamed xx, Taha xx, Burak xx, Yiğit x, Cengizhan xx (Mert Miraç dk. 89 ?), Donsah xx, Nshimirimana xx (Yakup dk. 70 x), Ogün xx, Rahman Buğra xx, Doğukan xx (Atakan dk. 84 ?), Malle xx

Yedekler: Oytun, Alperen, Erşan, Emircan, Berat, Kerem, Berat

Adanaspor: Hüseyin xx, Emre xx, Evren x, Hüseyin xx, Bennasser xx, Hakkı xx (Mehmet Sefa dk. 89 ?), Burak Çamoğlu x (Özcan dk. 71 x), Burak Çoban x (Ferhat dk. 71 x), Lamin xx, Sacko xx, Tetteh xx (Ahmethan dk. 76 ?)

Yedekler: Ahmet Kıvanç, Yiğithan, Burhan, İbrahim, Berkan

Goller: Doğukan (dk. 55) (Y. Malatayaspor), Tetteh (dk. 32) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Malle (Yeni Malatyaspor), Sacko, Mehmet Sefa, Bennasser (Adanaspor) - MALATYA

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Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Malatya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Adanaspor: 1 - Son Dakika
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