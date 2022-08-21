32. dakikada Adanaspor'da topla buluşan Hüseyin'in ceza sahana doğru yaptığı ortada top Burak Can'da kaldı. Burak'ın kale önüne doğru yaptığı ortaya yükselen Tetteh, kafa ile dokunduğu topu ağlara gönderdi. 0-1

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig: Yeni Malatyaspor: 1 Adanaspor: 1 - Son Dakika

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