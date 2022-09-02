Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 0

02.09.2022 22:08
Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 4. haftasında Göztepe, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

12. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan İlker Karakaş'ın yerden ön direğe gönderdiği topa Aksel Aktaş dokundu, meşin yuvarlak az farkla direk dibinden auta çıktı.

41. dakikada orta alandan gelişen Göztepe atağında rakip yarı alanın ortasında topla buluşan Mesut Kesik, ceza sahasına sokularak şutuna attı, ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı.

52. dakikada sol kanattan atak yapan Göztepe'de ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Mesut Kesik, direkt kaleye vurdu. Kaleci Übeyd, yerden sağına uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

65. dakikada sağ kanattan yüklenen Gençlerbirliği'nde sağ çaprazdan ceza sahasına kat eden Barış Alıcı, topu kaleye vurdu. Meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Oğuzhan Çakır xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Mehmet Ali Akkor xx

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan xx, Uğur Kaan Yıldız xx (David Tijanic dk. 46 x), Dino Arslanagic xx, Emir Ortakaya xx, İsmail Köybaşı xx, Yalçın Kayan xx(Emre Gedik dk. 77 x), Mesut Kesik xx (Ege Özkayımoğlu dk. 90+1 ?), Romal Palmer xx (Emre Çolak dk. 64 x), Yasin Öztekin xx, Kenneth Obinna Mamah x, Isaac Atanga x (Hüsamettin Yener dk. 46 x)

Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Lukas Gottwalt, İzzet Furkan Malak, Efe Can Saçıkara

Teknik Direktör: Turgay Altay

Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman xx, Metehan Mert xx, Musa Gökhan Gül xx, Mert Kula Şahindere xx, Dmtyro Grechyskin xx, Serdarcan Eralp xx (Mert Kabasakal dk. 84 ?), Aksel Aktaş xx (Oleksandr Belyaev dk. 90+2 ?), Barış Alıcı xx, Ahmet Tuzcu x (Gökhan Altıparmak dk. 86 ?), İlker Karakaş x

Yedekler: Atalay Gökçe, Ataberk Gök, Göktuğ Erdem, Abdullah Şahindere, Kağan Özkan, Hüseyin Kırıkcı

Teknik Direktör: Metin Diyadin

Sarı Kartlar: Emir Ortakaya, Romal Palmer, Dino Arslanagic (Göztepe), Oleksandr Belvayev, Metehan Mert (Gençlerbirliği) - İZMİR

YORUMLAR
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Göztepe Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Çakır Göztepe Gençlerbirliği maçının hakemi Oğuzhan Çakır Göztepe evinde telafi peşinde Göztepe evinde telafi peşinde
Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Göztepe: 0 Gençlerbirliği: 0 - Son Dakika
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