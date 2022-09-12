Gençlerbirliği, Altaş Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı

Spor Toto 1. Lig'in 6. haftasında deplasmanda 17 Eylül Cumartesi günü Altaş Denizlispor'la karşılaşacak Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Metin Diyadin'in ayrılmasının ardından başkent ekibinde oyuncular antrenmana yardımcı antrenörler nezaretinde çıktı.
Isınma koşusuyla başlayan antrenman 5'e 2 top kapma oyunuyla devam etti. Antrenmanın ikinci bölümünde pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmalarını tamamladı.
Antrenmanı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Talip Çankırı ve yönetim kurulu üyeleri de saha kenarından izledi.
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