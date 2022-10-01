Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından - Son Dakika
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Sakaryaspor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

01.10.2022 20:00

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, ikinci yarıda iyi oynayarak kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 7. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 3-1 yenen Sakaryaspor'un teknik direktörü İlker Püren, ikinci yarıda iyi oynayarak kazanmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakibin uzun toplarla gelmesinin oluşturduğu dağınıklığın da etkisiyle istedikleri oyunu oynayamadıklarını vurgulayarak, "İkinci yarıdaki konsantrasyonumuzla, oyun anlayışımızı sahaya yansıtma isteğimizle iyi oyun oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık, mutluyum. Artık önümüzdeki haftaya bakacağız." dedi.

Ligde kolay veya zor maç ayrımının doğru olmadığına dikkati çeken Püren, "Zaten bu ligi zevkli yapan en önemli özellik, en alttaki takımın en üstteki takımı yenebilmesi ya da puan alabilmesi. Burada biz dikkatimizi, konsantrasyonumuzu yüksek tutacağız ve kazanma alışkanlığı elde edeceğiz." diye konuştu.

Sezon başında çok hazırlık maçı yaptıklarını ve ligdeki ilk 6 haftadaki karşılaşmalarda da çok yıprandıklarını vurgulayan Püren, "Bu süre zarfında sakatlıktan dönen, takıma yeni katılmış oyuncuların antrenman seviyesini yükseltme amacı güttük. Bunun, ilerleyen haftalarda olumlu etkileri olacak ama oyuna ilk başladığımızda tam konsantrasyonu sağlayamadık, oyunun içine giremedik. Saha içi kalibrasyonumuzda belli dengesizlikler vardı." ifadelerini kullandı.

Püren, transferlerin sezon içine sarkması nedeniyle oyun kurgusunu oturtmanın zaman aldığını ama bunun için var güçleriyle çalıştıklarını da dile getirdi.

İstikrarlı ve baskılı oyun anlayışının oluşmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Püren, şunları söyledi:

"Transfer döneminin sezon içerisine sarkmasından dolayı, aramıza yeni katılan çok oyuncu oldu. Sakatlık yaşayan oyuncuların sayısı 4'ü buldu. Böyle olunca da oyun kurgusunu oturtmak ve oyuncuların homojen yapıya bürünüp, birbirine benzer özellikte fiziksel kalite ve taktiksel disiplini sahaya yansıtmaları biraz zaman alıyor. Bunun oturması için var gücümüzle çalışıyoruz."

Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Cihat Arslan ise Sakaryaspor'un büyük camia olduğunu ve taraftarların baskısı altında da kaldıklarını dile getirdi.

Taraftarının Sakaryaspor'a itici güç verdiğine dikkati çeken Arslan, "Sadece 11 kişiyle mücadele etmiyorsunuz. Şanssızlıklar, kırılma noktaları bize yardımcı olmuyor. İşin gerçeği de bu. Birden sonra ikiyi yapsak belki maçı koparacaktık. Maçın ilk yarısında sonlara doğru hiç yenmemesi gereken goller yedik." şeklinde konuştu.

Arslan, hücum hatlarında çok fazla alternatiflerinin bulunmadığını ve stoper oyuncusunu ileride oynatmak zorunda kaldıklarına dikkati çekerek, "Sonra kaptan da atılınca maçın hikayesi bitmişti. Maçı bu kadar özetleyebilirim. Tabii ki dik durmak lazım, ayakta kalmak lazım." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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