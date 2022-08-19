1. Lig'in en pahalı kadroları karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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1. Lig'in en pahalı kadroları karşı karşıya gelecek

19.08.2022 09:24
1. Lig'in en pahalı kadroları karşı karşıya gelecek

Spor Toto 1. Lig'in en pahalı kadrolarına sahip iki takım Samsunspor ile Eyüpspor, ligin ikinci haftasında karşı karşıya gelecekler.

Spor Toto 1. Lig'in en pahalı kadrolarına sahip iki takım Samsunspor ile Eyüpspor, ligin ikinci haftasında karşı karşıya gelecekler.

Samsunspor, 14 milyon 330 bin euro kadro değeri ile ligin en değerli kadrosuna sahip. Eyüpspor ise 12 milyon 580 bin euro kadro değeri ile ligin ikinci en değerli takımı konumunda. Samsunspor ve Eyüpspor daha önce 6 resmi maçta birbirlerine rakip oldular. Bu maçların 2'sini Samsunspor kazanırken, 4 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

Daha önce oynanan 6 karşılaşmada Samsunspor rakip filelere 8 gol atma başarısı gösterdi. Eyüpspor ise Samsunspor filelerini 5 kez havalandırdı. İki takım Samsun'da 3 maçta birbirlerine rakip oldular. Bu maçlardan 1'ini Samsunspor kazanırken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

20 Ağustos Cumartesi günü saat 20.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Ömer Turtay, Anıl Usta ve Mehmet Akıncık hakem üçlüsü yönetecek. - SAMSUN

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Samsunspor, Eyüpspor, Samsun, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor 1. Lig'in en pahalı kadroları karşı karşıya gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1. Lig'in en pahalı kadroları karşı karşıya gelecek - Son Dakika
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