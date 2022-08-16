Osman Özköylü: "Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık" - Son Dakika
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Osman Özköylü: "Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık"

16.08.2022 00:30
Osman Özköylü: "Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık"

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında BB Erzurumspor'la deplasmanda 0-0 berabere kalan Pendikspor Teknik Direktörü Osman Özköylü maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Deplasmanda yüksek rakımdan dolayı çok sarsıldıklarını ifade eden Osman Özköylü, "Gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık. Hazırlık maçlarında ki oyunumuzla şimdiki arasında dağlar kadar fark var. Rakımdan dolayı çok etkilendik. Saha zemini dolayısıyla da oynayamadılar. Biz topla iyi oynayabilen, çok fazla pas yapabilen bir takımız. Ama bugün oyunumuzun çok gerisinde kaldık. İlk 45 dakika çok boşa geçti. Özellikler beklenti içerisinde olduğumuz önemli oyuncularımızdan bugün verim alamadık. Genel anlamda kendi performansımızı hiç yakalayamadık. Deplasmanda alınan 1 puan önemli bir puan. Karşı takımda iyi bir takım, önemli futbolcuları var. Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk. 1 puanı kendi adımıza, bu şartlarda iyi olduğunu düşünüyorum. İki takımda bir puanı hak etti" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

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Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Pendikspor maçının ardından Futbol: Spor Toto 1. Lig Futbol: Spor Toto 1. Lig
Kaynak: İHA

Erzurumspor Kulübü, Osman Özköylü, Pendikspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Osman Özköylü: 'Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osman Özköylü: "Bugün gerçek oyunumuzu, gerçek kimliğimizi hiç ortaya koyamadık" - Son Dakika
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