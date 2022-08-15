Yeni Malatyaspor, Spor Toto 1. Lig'deki ilk maçını, lige geçtiğimiz sezon yükselen Bodrumspor ile deplasmanda oynadı ve rakibine 3-1 mağlup oldu. Süper Lig'den geçen sezon düşen Yeni Malatyaspor'un tek golü 75. dakikada Cengizhan Akgün 'den geldi. Yeni Malatyaspor'un özellikle ilk yarıda 'etkisiz' bir oyun sergilediği karşılaşmadaki kötü performansı, sezonun ilk haftasından taraftarları düşündürdü. - MALATYA

Kaynak: İHA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Yeni Malatyaspor 1. Lig'e mağlubiyetle başladı - Son Dakika

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