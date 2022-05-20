Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0

20.05.2022 21:52
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada ceza yayından Jetmir Topalli'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Hüseyin Koç ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Melih Kabasakal'ın vuruşunda Süleyman Luş'un eline meşin yuvarlağın çarpması sonucunda maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltıda topun başına geçen İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Hüseyin Koç, kendi sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi.

53. dakikada ceza sahası içi solundan Valon Ethemi'nin pasında topu alan İbrahim Yılmaz'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada sol kanattan Cüneyt Köz'ün ortasında ceza sahası içi sağ tarafında Levent Ayçiçek kafa ile meşin yuvarlağı indirdi. Topu alan Abdullah Balıkçı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kornere çeldi.

79. dakikada sağ kanattan Abdullah Balıkçı'nın ortasında kale önünde Mehmet Yeşil'in uzaklaştırdığı topa Kerim Avcı'nın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda sağ alt köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal kornere çeldi.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Kadir Sağlam xx, Cem Özbay xx, Mehmet Şengül xx

İstanbulspor: Alperen Uysal xx, Oğuzhan Berber xx, Mehmet Yeşil xx, Emrecan Uzunhan xx, Duhan Aksu, Melih Kabasakal xx (Muammer Sarıkaya dk. 72 x), Ferhat Yazgan xx, Eduart Rroca xx (Eslem Öztürk dk. 72 x), Jetmir Topalli xx (Berkay Görmez dk. 86 ?), Valon Ethemi xx (Kağan Miray Bağış dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz xx (Emir Kaan Gültekin dk. 72 x)

Yedekler: İsmail Şahinbaş, Kristal Abazaj, Okan Erdoğan, Yusuf Ali Özer, Ologo

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Bandırmaspor: Hüseyin Koç xx, Okan Alkan xx (Hüseyin Eşkol dk. 76 x), Alpay Koldaş xx, Cüneyt Köz xx, Süleyman Luş xx, Abdullah Balıkçı xx, Mehmet Özcan xx (Remi Mulumba dk. 62 x), Bentley xx, Levent Ayçiçek xx (Adeede 68 x), Beykan Şimşek xx (Kerim Avcı dk. 62 x), Keny xx (Caner Cavlan dk. 46 x)

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Berke Görgün, Milutin Osmajic

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Süleyman Luş, Keny (Bandırmaspor)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu - İHA)

Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0
Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0

YORUMLAR
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Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3 Spor Toto 1. Lig: Balıkesirspor: 0 - Eyüpspor: 3 Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı) Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0 - Son Dakika
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