Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı

03.04.2022 15:50
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı

Son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 5-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında, düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Kocaelispor sahasında konuk ettiği Denizlispor'a 5-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar:

28. dakikada İsmail Aissati'nin ara pasında topla buluşan Mayi topu filelere gönderdi. 0-1

42. dakikada Benhur'un seken şutunda topla buluşan Pereira ceza sahası içine girdi. Pereira'nın şutunu kaleci Abdulkadir engellemek istese de top ağlara gitti. 1-1

49. dakikada Kocaelispor ceza sahasına giren Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu, kaleci İsmet ile karşı karşıya kaldı. Mustafa aşırtma vuruşla topu filelerle buluşturdu. 2-1

66. dakikada Mustafa'nın ortasında ceza sahası içinde Mayi'nin şutu ağlara gitti. 1-3

67. dakikada golün santrasında topu kazanan Denizlispor'da Mustafa Çeçenoğlu ceza sahasına girerek, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-4

89. dakikada kaleci İlyas'ın önde olduğunu gören Ömer Şişmanoğlu'nun aşırtma vuruşu filelerle buluştu. 1-5

Stat: Kocaeli

Hakemler: Turgut Doman xx, Cemal Alpay xx, Burak Cansız xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları x, Mehmet Yılmaz x (İbrahim Akanbi Rasheed dk. 72 ?), Mazlum Demir x, Musa Nizam x, Kerem Can Akyüz x, Mehmet Taş x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 39 x), Georges Constant Mandjeck x, Dimitris Kolovos x (Samed Ali Kaya dk. 56 x), Michael Pereira xx (Mouhamed Diop dk. 72 ?), Benhur Keser x, Babacar Gueye x

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Denizlispor: Abdülkadir Sünger xxx, Emre Sağlık xx (Tiago Jorge Oliveira Lopes dk. 72 x), Hakan Çinemre xx, Leo Schwechlen xxx, Gökhan Süzen xxx, Muhammed Gönülaçar xxx, Mustafa Çeçenoğlu xxx (Asım Hamzaçebi dk. 77 x), İsmail Aissati xx (Bünyamin Balat dk. 77 x), Brice Dja Djédjé xx (Muhammet Özkal dk.83 x), Mayi xxx (Erdal Akdarı dk.83 x), Ömer Hasan Şişmanoğlu xxx

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Goller: Michael Pereira (dk. 43) (Kocaelispor), Mayi (dk. 29 ve 66), Mustafa Çeçenoğlu (dk. 49 ve 67), Ömer Şişmanoğlu (dk. 89) (Denizlispor)

Sarı Kartlar: Mazlum Demir, Kerem Can Akyüz (Kocaelispor), Emre Sağlık, Erdal Akdarı (Denizlispor) - DENİZLİ

Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı
Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı

YORUMLAR
500
Denizlispor kurtuluş için en önemli sınavda Denizlispor kurtuluş için en önemli sınavda Denizlispor düşme hattından çıkmak istiyor Denizlispor düşme hattından çıkmak istiyor

İsmail Aissati, Mazlum Demir, Denizlispor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika


Son Dakika
15:55 Ormanda belirdi, köylüler paniğe kapıldı! 500 kilo ağırlığındaki ayı zor zapt edildi
15:53 Süper Lig'de yok böyle maç! Kırmızı kartlar, goller ve son saniye penaltısı
15:50 Eşi ve oğlunu pompalıyla öldüren babanın sağ kalan yaralı kızı olanları anlattı!
15:32 Dünya starı Luis Saurez Süper Lig'e geliyor!
15:21 Gökhan Çıra: Ben ayrıcalıklı muamele görmedim
15:18 Son dakika! Kremlin'den mesaj: Avrupa, Rusya ile diyalog tesis etmek zorunda
14:36 Sermiyan Midyat'a dava açan Sevcan Yaşar ilk kez konuştu: Davayı devam ettirmeye gücüm yok
14:13 Ukraynalı siviller yüzlerce Rus askerine zehirli kek verdi!
13:49 Rıdvan Dilmen kameraya bakıp isyan etti: Ali Bey benden özür dilesin
13:42 Dünyanın en büyük kargo tipi uçağı enkaza dönmüş! Pilotu, bu uçağı görüntüledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2022 16:04:27. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Denizlispor deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement