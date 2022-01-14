Üye Girişi
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1

14.01.2022 22:07
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Nasadoge Menemenspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Nasadoge Menemenspor, konuk ettiği Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar

2. dakikada orta alandan gelişen Bandırmaspor atağında ceza sahası içi sağ tarafından topla buluşan Keny, ceza sahası yayı üzerinde bekleyen Doğancan'a pas verdi. Doğancan bekletmeden sağ ayağıyla vuruş yapsa da kaleci Batuhan topun sahibi oldu.

11. dakikada sol kanattan yüklenen Bandırmaspor'da, Landel'in pasıyla topla buluşan Caner, ceza sahası içi sol çaprazından şutunu attı, meşin yuvarlak sağ direk dibinden auta çıktı.

26. dakikada sol kanatta atak yapan Bandırmaspor'da, Doğancan'ın pasıyla birlikte savunma arkasına sızan Guido, uzak köşeye vurdu ancak top direk dibinden oyun alanını terk etti.

68. dakikada Menemenspor ceza sahası içerisinde gerçekleşen pozisyonda Doğancan'ın attığı şutta kaleci Batuhan topa müdahale ederek golü önledi. Pozisyonun devamında topu önünde bulan topu önünde bulan Caner, kaleye bir kez daha şut gönderdi ancak kaleci Batuhan bu topu da çıkardı.

74. dakikada orta alandan yüklenen Bandırmaspor'da Kenny, yaklaşık 30 metre top sürerek ceza sahası yayı üzerinde Doğancan'a pas verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Doğancan, topu sağına çekerek kaleye gönderdiği şutta golü atmayı başardı. 0-1

84. dakikada sağ taraftan Abdullah Aydın ile serbest vuruş kullanan Menemenspor'da, ceza sahasına yapılan ortaya yükselerek kafa vuruşu yapan Ahmet Sagat, topu filelere gönderdi. 1-1

90+3. dakikada orta yuvarlakta gerçekleşen pozisyonda Allyson'u düşüren Ba, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Alper Akarsu xx, Kemal Elmas xx, Emrah Ünal xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Oğuzhan xx, Mazlum x, Emre Adıgüzel xx, Ba x, Cem xx, Emir xx (Abdullah Aydın dk. 73 xx), Toni xx, Batuhan Kırdaroğlu x (Muhammed dk. 79 x), Ahmet Sagat xx (Ahmet Aslan dk. 90+4 ?)

Yedekler: Murat, Barwuah, Berkan, Emre Özer, Tahir, Kerem, Enes,

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Bandırmaspor: Gökhan xx, Okan xx, Allyson xx, Lokman x, Caner xx, Mehmet xx, Kerim x (Akabuze dk. 85 ?), Landel x, Guido x (Pucko dk. 71 x), Doğancan xx, Keny xx

Yedekler: Hüseyin, Alpay, Berke, Abdullah Balıkçı, Bilal, Levent, Süleyman

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Doğancan (dk. 74) (Bandırmaspor), Ahmet Sagat (dk. 84) (Menemenspor)

Kırmızı Kart: Ba (dk. 90+3) (Menemenspor)

Sarı Kartlar: Cem, Oğuzhan (Menemenspor), Guido, Lokman (Bandırmaspor) - İZMİR

Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1

YORUMLAR
500

Abdullah Aydın, Bandırmaspor, Spor Toto, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika Spor


Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar         
22:05
Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti         
21:58
Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme! Aleyna'nın şüpheli ölümünde davanın seyrini değiştirecek gelişme!         
17:52
Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş Raziye'nin katilinin dosyası kabarık çıktı! Cumhuriyet Savcısı'nı bile tehdit etmiş         
17:13
"Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik "Ailem beni burada kalmaya zorluyor" deyip intihar etmişti! Enes Kara'nın annesi: Yobazlık ve gericilikle itham edildik         
15:28
Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar Tantunicinin yaptığına bakın! Çöpe atılan biberleri, insanlara yedirmek için tek tek topladılar         
14:32
Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu Kayınbiraderinin doğum günü partisine katılan Beren Saat, transparan kıyafetiyle ilgi odağı oldu         
14:06
Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı Son Dakika: Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'a şemsiye tutan Anıtkabir komutanı ve takım komutanı görevinden alındı         
12:46
Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın Bakanlık'tan zincir marketlere son kullanma tarihi yaklaşmış ürün önerisi: İndirimli satın         
11:19
Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz Son Dakika: Akşener'den öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li vekille ilgili flaş açıklama: Fezleke Meclis'te oylanırsa 'evet' oyu vereceğiz         
11:08
Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum Acun Ilıcalı'dan RTÜK'e: Hasan Can Kaya kararını son derece yanlış buluyorum         
11:01
Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı Kulis haberi: İçtüzük çalışmalarının bitmemesine sinirlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yöneticilerini azarladı         
10:44
Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı Son Dakika! 2021 yılında Türkiye'nin tamamında 1 milyon 491 bin konut satıldı         
10:12
45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi 45'lik Gülşen, bu sefer de cesur yırtmaç detaylı elbisesiyle "devam" dedi         
09:29
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı talep etti, Enes Kara'nın intihar videosuna yayın yasağı getirildi         
08:17
Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı Senem Kuyucuoğlu hemcinsiyle aşka geldi! Dudak dudağa pozunu paylaştı         
07:52
İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu İspanyol taraftarlar çılgına döndü! Barcelona-Anadolu Efes maçına Ergin Ataman'ın o hareketi damga vurdu         
07:50

Son Dakika Haberleri
22:04 Hırsızlık çetesine büyük operasyon! Kucaklarında bebeklerle gözaltına alındılar
21:58 Beşiktaş, Gaziantep'ı 1-0'lık skorla mağlup etti
21:57 Mars'ta hayat var mı? Cevap Antarktika'ya düşen göktaşında
21:48 Antrenmana giden 15 yaşındaki futbolcuya tren çarptı
21:33 KİPTAŞ kurasında "hile" tartışmasına yol açan yeni görüntü!
21:11 Meteoroloji 11 ili turuncu, 8 ili sarı kodla uyardı! Yoğun kar yağışı ve çığ tehlikesine dikkat
21:04 Fenerbahçeli Jose Sosa ayrılık ateşini yaktı!
20:33 Çılgın fenomen buz tutan göle daldı, hipotermi tehlikesi geçirdi
20:16 Beşiktaş-Gaziantep FK maçında dualar ve alkışlar Ahmet Çalık için yükseldi
19:56 Son Dakika: Türkiye'de 14 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 167 kişi vefat etti, 67 bin 857 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2022 22:14:37. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 1 Bandırmaspor: 1 - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement