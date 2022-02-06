Spor Toto 1. Lig: Menemenspor: 2 Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 23. haftasında Menemenspor, konuk ettiği Adanaspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

18. dakikada orta alandan gelişen Adanaspor atağında Menemenspor kalecisi Batuhan öne çıkarak topu uzaklaştırmaya çalıştı. Ancak top kısa kalınca topu önünde bulan Bennasser kalecinin önce olduğunu görerek aşırtma vuruş yaptı, havalanan top üst ağlarda kaldı.

45. dakikada orta alandan yüklenen Adanaspor'da, Eren'in pasıyla penaltı noktası önünde topla buluşan Tetteh, yerden şutunu attı ancak meşin yuvarlak kalenin sağından az farkla auta çıktı.

60. dakikada sol kanattan yüklenen Adanaspor'da İsmail Erdoğan, topla birlikte ceza sahasına girdi ancak Sinan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem beyaz noktayı gösterdi.

61. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Celil, şutunu attı ancak kaleci Batuhan kurtardı. Dönen topa Celil bir daha vursa da kaleci Batuhan bir kez daha topu kurtardı.

62. dakikada Menemenspor ceza sahası içinde gelişen pozisyonda İsmail Erdoğan, sol çaprazdan şutunu attı, kaleci Batuhan topu ayaklarıyla çeldi. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

67. dakikada sağ kanattan Abdullah'ın açtığı ortada kaleci Karacic'in topu kaçırmasıyla meşin yuvarlağı önünde bulan Ahmet, kale önünde sert bir şutla topu filelerle buluşturdu. 1-0

76. dakikada Menemenspor'da sağ kanattan Muhammet'in kullandığı korner vuruşunda karambole kalan topla buluşan Batuhan Kırdaroğlu topu ağlara gönderdi. 2-0

78. dakikada Adanaspor'da serbest vuruşta topun başına geçen Bruns'ın ortasında topa dokunan Tetteh'in vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 2-1

90. dakikada Menemenspor'da Emir'in pasında ceza sahası içerisinde çalımlarla kaleciyle karşı karşıya kalan Toni, uygun pozisyondan yararlanamayarak topu auta gönderdi.

Stat: Menemen İlçe

Hakemler: Ozan Ergün xx, Oğuz Kaan Çalışır xx, Ogün Kamacı xx

Menemenspor: Batuhan Şen xx, Sinan xx, Oğuzhan Çapar xx, Emre Batuhan xx, Cem Çelik x (Emir dk. 46 x), Ba xx, Abdullah xx (Emre Özer dk. 74 xx), Himmet xxx (İsmail Kulet dk. 90 ?), Batuhan Kırdaroğlu xx (Toni dk. 85 ?), Ahmet xx (Kehinde dk. 90 ?)

Yedekler: Murat, Seyfettin, Berkan, Oğuzhan Aydoğan, Tuncer

Teknik Direktör: Cenk Laleci

Adanaspor: Karacic xx, Evren x, Donkor xx, Roche x (Thomas dk. 70 x), Efe x (Kadir dk. 46 x), Bennasser xx, Fıratcan xx, İsmail Erdoğan xx, Eren xx (Ulaş dk. 70 x), Celil xx, Tetteh xx

Yedekler: Burak, Harun, Yiğithan, Cem Özdemir, İbrahim

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Ahmet (dk. 67), Batuhan Kırdaroğlu (dk. 76) (Menemenspor), Tetteh (dk. 78) (Adanaspor)

Kırmızı Kart: Evren (dk. 64) (Adanaspor)

Sarı Kartlar: İsmail Erdoğan, Efe, Bennasser (Adanaspor), Himmet, Cem Çelik (Menemenspor) - İZMİR