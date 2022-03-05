Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Bandırmaspor: 0

05.03.2022 21:16
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 1-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

4. dakikada frikikten gelen ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun topunu Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenci karşıladı.

22. dakikada Murat Uçar'ın ceza alanı dışından çektiği sert şut Bandırmaspor Kalecisi Gökhan Değirmenci'de kaldı.

33. dakikada topla buluşan Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Gökhan Değirmenci'de kaldı.

35. dakikada Erdem Özgenç'in açtığı ortaya kafayı vuran Sinan Osmanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

41. dakikada Bandırmaspor kalecisi Gökhan Değirmenciden seken topu ağlarlarla buluşturmaya çalışan Owusu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.

59. dakikada çalımlarla ceza alanına kadar giren Owusu'nun verdiği pas sonucu topla buluşan Zahid'in şutu ağlara gitti. 1-0

70. dakikada ceza yayı dışından sert vuruş yapan Bandırmasporlu Beykan Şimşek'in şutunda meşin yuvarlak Akın Alkan'da kaldı.

90+2. dakikada ceza yayı içeresinde şut çıkaran Aatıf'ın topu az farkla dışarı çıktı.

Stat: Eryaman

Hakemler: Kutluhan Bilgiç xx, Sezgin Çınar xx, Emir Eray Eyisoy xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Erdem Özgenç xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx, Ariyibi xx (Aatif dk. 79 x), Abdullah Durak xx, İshak Çakmak xx, Geraldo xx (Alperen Babacan dk. 86 ?), Zahid xx (Şahverdi Çetin dk. 78 x), Mehmet Murat Uçar xx (Ali Kaan Güneren dk. 90 ?), Owusu xx (Cem Ekinci dk. 86 ?)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Hakan Öztürk, Muhammed Yasir Karabay, Atakan Dama, Furkan Ceylan

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Okan Alkan xx, Santos xx, Lokman Gör xx, Caner Cavlan xx, Mulumba xx, Levent Ayçiçek xx (Osmajic dk. 62 xx), Landel xx (Kerim Avcı dk. 62 xx), Mehmet Özcan xx (Guido Koçer dk. 79 x), Doğan Can Davas xx (Beykan Şimşek dk. 67 xx), Keny xx

Yedekler: Hüseyin Koç, Alpay Koldaş, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Gol: Zahid (dk.59) (Ankaragücü)

Sarı kartlar: Mehmet Murat Uçar, Abdullah Durak (Ankaragücü), Landel, Okan Alkan, Levent Ayçiçek, Caner Cavlan (Bandırmaspor) - ANKARA

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MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır MKE Ankaragücü, Bandırmaspor maçına hazır

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 1 Bandırmaspor: 0 - Son Dakika
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