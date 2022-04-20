Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3

20.04.2022 18:12
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Altınordu'ya 3-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Ali Dere'nin pasında sol kanattan ceza sahasına giren Şeref Özcan'ın çaprazdan vuruşunda top ağlara gitti. 0-1

40. dakikada sağdan Ahmet İlhan'ın ortasında Yusuf Abdioğlu'nun sektirdiği topla buluşan Hüsamettin Yener, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45. dakikada Altınordu savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topla ceza sahası dışında buluşan Geraldo'nun sert şutu filelerle buluştu. 1-2

56. dakikada ceza sahası içinde yerde kalan Şahverdi Çetin, penaltı bekledi. Pozisyona tepki gösteren Zahid kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

59. dakikada ceza yayında topla buluşan Recep Aydın pasını Şeref'e aktardı. Bu oyuncu da topu filelere yolladı. 1-3

71. dakikada sol taraftan gelen ortaya yükselen Geraldo yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Beyaz noktanın başına geçen Eren Derdiyok'un şutunda kaleci Serhat Öztaşdelen gole izin vermedi.

90. dakikada ceza sahasında içinde topla buluşan Ariyibi'nin şutu ağlara gitti. 2-3

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol xx, Cemal Alpay xx, Abdullah Uğur Sarı xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Murat Uçar xx, Yusuf Abdioğlu xx, Sinan Osmanoğlu xx (Alperen Babacan dk. 64 xx), Yasin Güreler xx (Pinto dk. 83 ?), Şahverdi Çetin xx (Ali Kaan Güneren dk. 64 xx), Abdullah Durak xx, Zahid xx, Chahechouhe xx (Ariyibi dk. 64 xx), Cem Ekinci xx (Eren Derdiyok dk. 64 xx), Geraldo xx

Yedekler: Bahadır Güngördü, Furkan Ceylan, İshak Çakmak, Hakan Öztürk, Atakan Dama

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Altınordu: Serhat Öztaşdelen xx, Rıdvan Koçak xx, Volkan Fındıklı xx, Yusuf Arslan xx, Ali Dere xx, Kubilay Aktaş xx, Metehan Yılmaz xx (Kürşad Sürmeli dk. 46 xx), Ahmet İlhan Özek xx (Ahmet Dereli dk. 82 ?), Recep Aydın xx (Feyttullah Gürlük dk. 81 ?) Şeref Özcan xxx (Yusuf Can Esendemir dk. 70 x), Hüsamettin Yener xx (Sami Satılmış dk. 70 x)

Yedekler: Arif Şimşir, Furkan Metin, Rahmi Salih Kaya, Muzaffer Kocaer, Anıl Arıcıoğlu

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Goller: Geraldo (dk. 45), Ariyibi (dk. 90) (Ankaragücü), Şeref Özcan (dk. 9), Hüsamettin Yener (dk. 40), Şeref Özcan (dk. 59) Altınordu

Kırmızı Kart: Zahid (dk. 56) (Ankaragücü), Kubilay Aktaş (dk. 63) Altınordu

Sarı kartlar: Şahverdi Çetin, Yusuf Abdioğlu (Ankaragücü), Volkan Fındıklı, Kubilay Aktaş, Ahmet İlhan Özek, Yusuf Can Esendemir (Altınordu) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3

YORUMLAR
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Altınordu lidere konuk oluyor Altınordu lidere konuk oluyor Altınordu, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Altınordu, yarın lider MKE Ankaragücü'ne konuk olacak

MKE Ankaragücü, Ankaragücü, Spor Toto, Altınordu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Altınordu: 3 - Son Dakika
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