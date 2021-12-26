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Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

26.12.2021 21:10
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Spor Toto 1. Lig'in 19'uncu haftasında evinde Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşan MKE Ankaragücü, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.

Maçtan dakikalar

3. dakikada Ankaragücü defansındaki anlaşmazlıktan yararlanarak ceza sahası önünde topu kapan Keçiörengüçlü Eze, bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1

44. dakikada rakip ceza sahası yayı önünde topla buluşan Eze'nin sert ve etkili şutunda kaleci Akın yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

45+1. dakikada Ankaragücü'nce sağ kanattan kazanılan serbest vuruşunda topun başına geçen Erdem'in ortasını tamamlayan Sinan Osmanoğlu, topu ağlara gönderdi 1-1

48. dakikada sağ kanattan kaptığı topla çizgiye kadar gelen Mehmet Murat Uçar'ın ceza sahası içerisinde gönderdiği topla buluşan Erden Derdiyok'un şutunda top az farkla dışarıya çıktı.

68. dakikada kaptığı topla atak başlatan Mehmet Murat Uçar, uzun süre sürdüğü topu sol kanattaki Owusu'ya aktardı. Ceza sahası yan çizgisine kadar sokulan Owusu pasını Eren Derdiyok'a gönderdi. Topla buluşan Derdiyok, yaptığı vuruşla fileleri sarstı. 2-1

88. dakikada orta sahadan atılan derinlemesine pasla buluşan Owusu, önündeki boşluktan yaralanarak topla mesafe kat etti. Ceza sahası içerisinden vuruşu yapan Ganalı oyuncunun şutunda kaleci Boran gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Emre Kargın xx, Mehmet Kapluhan xx, Hüseyin Aylak xx

MKE Ankaragücü: Akın Alkan xx, Yasin Güreler xx, Sinan Osmanoğlu xx, Yusuf Abdioğlu xx, Erdem Özgenç xx, Owusu xx, Ali Kaan Güneren xx (Şahverdi Çetin dk. 46, xx), İshak Çakmak xx (Abdullah Durak dk. 64 xx), Mehmet Murat Uçar xx (Ariyibi dk. 75 xx), Eren Derdiyok xx (Cem Ekinci dk. 75 xx), Ghayas xx (Chaechhouhe dk. 80, x)

Yedekler: Bahadır Han Güngördü, Erdi Dikmen, Ulaş Yılmaz, Atakan Dama, Sıtkı Ferdi İmdat,

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Ankara Keçiörengücü: Bora Güngör xx, Muharrem Cinan xx, Ercan Yazıcı xx (Camara dk. 70 xx), Mehmet

Dingil xx, Abdulkadir Korkut xx, Uğur Utlu xx, Ackah xx, Isgandarli xx (Ali Yavuz Kol dk. 80 x), Taşkın Çalış xx, Hamza Gür xx (Erdem Onur Beytaş dk. 90 ?), Eze xx

Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Haşim Arda Sarman, Ogün Bayrak, Talha Yünkuş, İbrahim Mirza Aral, Pululu

Teknik Direktör: Taner Taşkın

Goller: Eze (dk. 3) (Keçiörengücü), Sinan Osmanoğlu (dk. 45+1), Eren Derdiyok (dk. 68) (Ankaragücü)

Sarı kart: Isgandarli, Uğur Utlu, Ackah, Muharrem Cinan (Keçiörengücü) - ANKARA

Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1
Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1

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MKE Ankaragücü, KEÇİÖRENGÜCÜ, Ankaragücü, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: MKE Ankaragücü: 2 Ankara Keçiörengücü: 1 - Son Dakika
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