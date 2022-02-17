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Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0

17.02.2022 17:09
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında RH Bandırmaspor, Manisa FK'yı ağırladı.

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında RH Bandırmaspor, Manisa FK'yı ağırladı. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar

30. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Mulumba'nın kale içine ortasında Hakan Barış ters bir kafa vuruşuyla topu kendi kalesine doğru gönderdi. Kaleci Muahmmed topu son anda çeldi.

65. dakikada ani gelişen Bandırmaspor atağında uzun topla ceza alanı içine giren Keny'nin kaleciyi de geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.

83. dakikada ceza sahası dışı sol tarafta topla buluşan Levent Ayçiçek'in sert şutunda kaleci Muhammed meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Erkan Akbuluk xx, Ali Can Alp xx

RH Bandırmaspor: Gökhan Değirmenci xx, Cüneyt Köz xx, Dos Santos xx, Alpay Koldaş xx, Michel Mulumba xx (Pucko dk. 72 x), Guido Koçer xx (Landel dk. 46 x), Keny xx, Mehmet Özcan xx (Abdullah Balıkçı dk. 87 ?), Doğan Can Davas xx (Levent Ayçiçek dk. 62 xx), Caner Cavlun xx, Osmasic xx (Akabueze dk. 72 xx)

Yedekler: Hüseyin Koç, Berke Görgün, Hüseyin Eşkol, Süleyman Luş

Teknik Sorumlu: Mustafa Gürsel

Manisa Futbol Kulübü: Muhammed Birkan Tetik xxx, Nizamettin Çalışkan xx, Gakpa xx (Kouter dk. 87 xx), Hakan Barış xx, Sadi Karaduman xx, Landre xx, Taha Şahin xx, Ozegovic xx (Diallo dk. 87 xx), Özgür Çek xx (Bedirhan Altunbaş dk. 73 xx), Tabekou xx (Selim Ilgaz dk. 62 xx), Erhan Çelenk xx (Okan Eken dk. 73 x)

Yedekler: Samet Karatabak, de Sousa, Yiğit Kerem, Veli Çetin

Sarı kartlar: Osmasic, Caner Cavlun, Dos Santos (Bandırmaspor), Nizamettin Çalışkan, Erhan Çelenk, (Manisa FK) - BALIKESİR

Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0
Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0

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Bandırmaspor, Hakan Barış, Spor Toto, Manisa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: RH Bandırmaspor: 0 Manisa FK: 0 - Son Dakika
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