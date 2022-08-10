Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

10.08.2022 12:58
Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı.

Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı Bodrumspor'un evindeki ilk maç heyecanı
Kaynak: AA

Yeni Malatyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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