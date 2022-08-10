Yeni Malatyaspor, Bodrumspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto 1. Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, 14 Ağustos Pazar günü deplasmanda Bodrumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sarı-siyahlı takım, Nurettin Soykan Tesisleri'nde teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular kuvvet çalıştı.
Sarı-siyahlılar, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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