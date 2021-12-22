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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

22.12.2021 15:39
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Spor Toto 1. Lig'in 14. hafta erteleme maçında Tuzlaspor, iç sahada karşı karşıya geldiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada sağ taraftan Orhan Ovacıklı'nın yaptığı ortada direkt olarak kaleye yönelen top filelere gitti. 0-1

64. dakikada ceza yayı üzerinden Onat Kurt'un yaptığı yerden vuruşta meşin yuvarlak kaleci Szumski'de kaldı.

74. dakikada sol taraftan Bardhi, ceza sahası içerisine girerek pasını Ahmet Yazar'a aktardı. Uzak direk tarafından Ahmet'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1

87. dakikada Ahmet Yazar, kullandığı serbest vuruşta kale önüne ortasını yaptı. Savunmadan seken topla ceza sahası içi sol çaprazında buluşan Onat Kurt'un plase şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topu Büyükşehir Belediye Erzurumspor savunması uzaklaştırdı.

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Ali Can Alp xx, Burak Cansız xx

Tuzlaspor: Angeler x (Mikulic dk. 37 x), Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Posmac xx, Ferhat Öztorun xx, Rotman xx, Diack xx, Selçuk Alibaz xx (Ahmet Yazar dk. 60 xxx), Bardhi xxx, Tayfun Aydoğan xx (Onat Kurt dk. 36 x), Safa Kınalı xx

Yedekler: Gökhan Akkan, Muhammed Sarıkaya, Rahmi Anıl Başaran, İbrahim Has, Umut Can Kanber, Mustafa Emre Can

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Szumski xx, Orhan Ovacıklı xxx, Aykut Demir xx, Gökhan Kardeş xx, Mücahit Albayrak xx (Shala dk. 78 x), Estrela xx (Olanare dk. 88 ?), Hasek xx, Süleyman Koç xx (Novikovas dk. 57 x), Emircan Altıntaş xx, Alican Özfesli xx (Gökhan Alsan dk. 57 x), Oltan Karakullukçu xx

Yedekler: Göktuğ Bakırbaş, Oğuzhan Yağcı, Mustafa Yumlu, Fırat Şaşi, Yusuf Koç

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Orhan Ovacıklı (dk. 19) (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Ahmet Yazar (dk. 74) (Tuzlaspor)

Sarı kartlar: Oltan Karakullukçu, Orhan Ovacıklı (Büyükşehir Belediye Erzurumspor) Ferhat Öztorun (Tuzlaspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1

Erzurumspor Kulübü, Ahmet Yazar, Spor Toto, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 1 Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 1 - Son Dakika
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