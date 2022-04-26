Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Adanaspor: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Adanaspor: 1

26.04.2022 00:57
Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Adanaspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Tuzlaspor, konuk ettiği Adanaspor'u 4-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada rakiplerini çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ezeh'in şutunda top savunmadan sekerek Çekdar Orhan'ın önünde kaldı. Çekdar'ın bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

14. dakikada sol çaprazdan topla ceza sahası içine giren Ahmet Yazar, son çizgiye inerek ceza sahası içine pasını aktardı. Çekdar Orhan'ın yakın mesafeden şutunda top kaleci Burak'ta kaldı.

20. dakikada Celil'in kullandığı serbest vuruşta kaleci Emre'nin yumrukla uzaklaştırmak istediği top ceza sahası içinde kısa düştü. Bennasser'in yerden sert şutunda top ağlara gitti. 1-1

34. dakikada sağ taraftan Ahmet Yazar'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya, uzak direkte gelişine sert vuran Harris topu ağlara gönderdi. 2-1

48. dakikada Çekdar Orhan'ın pasıyla topla buluşan Harris, rakibini geçerek ceza sahası içine girdi. Harris'in sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak buluştu. 3-1

52. dakikada Ezeh'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Ahmet Yazar, ceza sahası içine koşu yapan Ezeh'e pasını aktardı. Ceza sahası içinde topla buluşan Ezeh, kaleci Burak'ı geçerek meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi. 4-1

68. dakikada Erhan Kartal'ın kendi sahasından savunma arkasına gönderdiği uzun topta ceza sahası içinde topu kontrol eden Ezeh'in vuruşunda kaleci Burak topu kornere çeldi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Bahattin Şimşek xx, Mehmet Ali Akkor xx, Burak Cansız xx

Tuzlaspor: Emre Koyuncu xx, Erhan Kartal xx, İsmail Konuk xx, Veaceslav Posmac xx, Ferhat Öztorun xx (Mustafa Can dk. 80 ?), Lamine Diack xx, Rajko Rotman xx, Kadeem Harris xxx (Andrii Kulakov dk. 72 xx), Çekdar Orhan xxx (Safa Kınalı dk. 62 xx), Ahmet Yazar xxx (Sedat Şahintürk dk. 72 xx), Okwuchukwu Ezeh xxx (Bardhi dk. 80 ?)

Yedekler: Angeler, Gökhan Akkan, Fatih Safran, Ömer Gül

Teknik Direktör: Şenol Fidan

Adanaspor: Burak Çapkınoğlu x, Isaac Donkor x, Evren Korkmaz x, Yohan Roche x, Youssef Bennasser xxx, Fıratcan Üzüm xx, Thomas Bruns x (Hakan Eroğlu dk. 77), Celil Yüksel xx, İsmail Erdoğan x (Harun Kaya dk. 57 xx), Amadou Ciss x (İbrahim Aksu dk. 77 xx), Eren Karadağ x (Efe Tatlı dk. 57 xx)

Yedekler: Özer Soylu, Ulaş Zengin, Kadir Keleş, Yiğithan Güveli, Ahmethan Köse

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Çekdar Orhan (dk. 6), Harris (dk. 34 ve 48), Ezeh (dk. 52) (Tuzlaspor), Bennasser (dk. 20) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Harris (Tuzlaspor), Efe Tatlı, Roche, Donkor (Adanaspor) - İSTANBUL

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Ahmet Yazar, Spor Toto, Adanaspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Adanaspor: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Tuzlaspor: 4 Adanaspor: 1 - Son Dakika
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