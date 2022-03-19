Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 Altınordu: 1 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 Altınordu: 1

19.03.2022 15:29
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 Altınordu: 1

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşılaştığı Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sol kanattan Şeref'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına yapılan ortada meşin yuvarlağı penaltı noktası yakınlarında önünde bulan Volkan'ın gelişine vuruşu ağlarla buluştu. 0-1

29. dakikada Onur'un ceza sahası dışı sol çaprazından çektiği sert şutu kaleci Ali Emre oyun alanına çeldi.

32. dakikada Ercan'ın sol kanattan ceza sahasına ön direğe yaptığı ortaya hareketlenen Bammou, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

51. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Yacine Bammou'nun vuruşunda kaleci Ali topu kornere çeldi.

74. dakikada Vrsajevic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Bammou'nun kafa vuruşunu kaleci Ali oyun alanına çeldi. Seken topa Mrsic'in vuruşu savunmaya çarparak kornere çıktı.

79. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Napoleoni'nin dar açıdan yaptığı vuruşta top auta gitti.

90+4. dakikada Bammou'nun ceza sahası dışı sol taraftan arka direğe yaptığı ortada, kaleye giden topu Rıdvan kafayla kornere attı.

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Furkan Aksuoğlu xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Sinan Özcan xx

Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx (Emre Gültekin dk. 77), Alim xx, Glumac xx, Ercan xx, Serkan xx (Atakan dk. 86 ?), Kartal xx, Oğuz xx (Mrsic dk. 46 xx), Onur xx, del Valle xx (Napoleoni dk. 67 xx), Bammou xx

Yedekler: Orkun, Mustafa, Faruk Can, Fatih Yiğit, Emre Nefiz, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Altınordu: Ali Emre xx, Rıdvan xx, Volkan xx, Erdi xx, Yusuf xx, Recep xx, Kubilay xx, Kürşad xx, Ahmet İlhan xx (Yusuf Arslan dk. 90+2 ?), Şeref xx (Feytullah dk. 77 ?), Anıl xx (Sami dk. 46 xx, Metehan dk. 77 ?)

Yedekler: Serhat, Furkan, Rahmi Salih, Muzaffer, Gökberk, Kenan

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Gol: Volkan (dk. 18) (Altınordu)

Sarı kartlar: Kartal, Napoleoni, Onur Ayık (Ümraniyespor), Sami Satılmış, Recep Aydın (Altınordu) - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 Altınordu: 1 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 0 Altınordu: 1 - Son Dakika
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