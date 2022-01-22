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Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1 - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1

22.01.2022 15:32
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Menemenspor'u 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

11. dakikada Alim'in ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği sert şutu kaleci Batuhan soluna uzanarak kornere çeldi.

24. dakikada Kartal Kayra'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza alanında savunmada Mazlum'dan seken topu sol çaprazda direk dibinde önünde bulan Camara'nın müsait pozisyondaki dokunuşu ağlara gitti. 1-0

45+1. dakikada Kartal Kayra'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına gelen ortaya ön direkte iyi yükselen Bammou'nun kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıktı.

53. dakikada Bammou'nun ceza sahası içi sağ tarafında son çizgiye inmeden yerden içeriye çevirdiği top savunmaya da çarparak penaltı noktasının gerisindeki Onur'un önünde kaldı. Bu oyucunun rakibini çalımladıktan sonra çektiği şey filelerle buluştu. 2-0

69. dakikada Cem'in pasında ceza sahası çizgisi üzeri hafif sağ çaprazda topla buluşan Ahmet, yaptığı plase vuruşla farkı 1'e indiren golü attı. 2-1

Stat: Ümraniye Şehir

Hakemler: Burak Pakkan xx, Mehmet Ali Akkor xx, Abdullah Uğur Sarı xx

Ümraniyespor: Burak xx, Vrsajevic xx, Alim xx, Glumac xx, Ercan xx (Faruk Can dk. 83 ?), Kartal Kayra xx (del Valle dk. 71 x), Onur xx (Muammer Denizhan dk. 83 ?), Camara xx (Napoleoni dk. 71 x), Oğuz xx, Mrsic xx (Serkan dk. 63 x), Bammou xx

Yedekler: Orkun, Mustafa, Oğuzcan, Atakan, Mustafa Karagöz

Teknik Direktör: Recep Uçar

Menemenspor: Batuhan xx, Sinan xx, Mazlum xx, Oğuzhan xx, Emre xx, Cem xx (Barwuah dk. 86 ?), Ahmet Aslan xx (Himmet dk. 46 xx), Gomes xx (Gomis dk. 46 xx), Batuhan xx (Emir dk. 76 x), Abdullah xx (Emre Özer dk. 76 x), Ahmet xx

Yedekler: Murat, Kerem, Berkan İbrahim, Enes, İlyas

Teknik Direktör: Dilaver Mutlu

Goller: Camara (dk. 24), Onur (dk. 53) (Ümraniyespor), Ahmet (dk. 69) (Menemenspor)

Kırmızı kart: Mazlum (dk. 90+5) (Menemenspor)

Sarı kartlar: Kartal Kayra, Mrsic, Oğuz (Ümraniyespor), Oğuzhan (Menemenspor) - İSTANBUL

Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1
Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1

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Ümraniyespor, Spor Toto, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1 - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Ümraniyespor: 2 Menemenspor: 1 - Son Dakika
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