CEV Erkekler Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto, Yunanistan'ın PAOK takımını ağırlayacak.
TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.
Maçı, Fransız Sebastien Jacob ve Litvanyalı Sergej Rodin hakem ikilisi yönetecek.
Turu atlayan ekip, yarı finale yükselecek. Başkent temsilcisi, deplasmandaki ilk maçta rakibini 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Son Dakika › Spor › Spor Toto Çeyrek Finalde PAOK'u Ağırlıyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?