Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, 6 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
Efeler Ligi 2025-2026 sezonunu 4. sırada tamamlayan başkent ekibi; Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, Emin Gök, Muhammed Kaya, Bennie Tuinstra ve Marko Ivovic'in gelecek sezon kadroda yer almayacağını duyurdu.
Kulübün açıklamasında söz konusu oyunculara emekleri için teşekkür edildi.
Son Dakika › Spor › Spor Toto'da 6 Oyuncu ile Yollar Ayrıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?