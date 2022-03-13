Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

13.03.2022 14:56
Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası son gün kadınlarda 78 ve +78 ile erkekler 100 ve +100 kiloda yapılan müsabakalarla sona erdi.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası son gün kadınlarda 78 ve +78 ile erkekler 100 ve +100 kiloda yapılan müsabakalarla sona erdi.

Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası tamamlandı. Üç gün süren organizasyonda toplamda 5 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile Kocaeli bölgesi judocuları ilk sırada yer aldı. İkinciliği İstanbul bölgesi 3 altın bir gümüş ve 3 bronzla, üçüncülüğü de İzmir bölgesi 2 altın ve 2 gümüş madalya ile elde etti.

Son gün karşılaşmalarında sıkletlerinde dereceye giren judokalar şöyle belirlendi:

Kadınlar

78 kilo: 1. Sümeyya Kaya (Manisa), 2. Serdem Daharlı (Samsun), 3. Havva Nur Topoğlu (Ankara), Şeyda Nur Çiçek (Manisa)

+78 kilo: Hilal Öztürk (İstanbul), 2. Duygu Dirgen (Manisa), 3. Yağmur Yılmaz (Trabzon), 3. Ayben İn (Aksaray)

Erkekler

100 kilo: 1. Sidar Akkuş (İstanbul), 2. Cihan Ayberk Tiyek (İstanbul), 3. Fatih Karacan (İstanbul), 3. Mehmet Kısa (Bilecik)

+100 kilo: 1. Halil İbrahim Özmen (İzmir), Mehmet Alp Seçilmiş (Manisa), 3. Umut Utku Turanlı (Rize), 3. Tunahan Tutar (Kocaeli) - İSTANBUL

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Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı

Spor Toto, İstanbul, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Spor Toto Gençler Türkiye Judo Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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