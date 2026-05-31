Spor Toto, Giresunspor'u Farklı Yendi

Hentbol Ardventure Erkekler Süper Lig play-off etabının 10. ve son haftasında Spor Toto, konuk ettiği Altınpost Giresunspor'u 44-32 yendi.
Prof. Dr. Yaşar Sevim Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını 22-14 önde geçen başkent ekibi, sahadan da galip ayrıldı.
Bu sonuçla puanını 45'e çıkaran Spor Toto sezonu 3'üncü, 28 puanda kalan Altınpost Giresunspor ise 5. sırada bitirdi.
