Spor Toto İlk Maçta Yenildi

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto, Hırvatistan'ın RK Porec takımına 32- 26 mağlup oldu.
Hırvatistan'ın Porec şehrindeki Veli Joze Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, 13-13 eşitlikle geçildi.
Müsabakanın ikinci yarısında rakibinin üstünlüğü ele geçirmesine engel olamayan Spor Toto, salondan 32-26 yenik ayrıldı.
Karşılaşmanın rövanşı, yarın oynanacak.
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