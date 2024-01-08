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Spor Toto Muaythai Süper Ligi Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek - Son Dakika
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Spor Toto Muaythai Süper Ligi Finali İstanbul'da Gerçekleştirilecek

Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından düzenlenen Spor Toto Muaythai Süper Ligi finali, 12 Ocak Cuma günü İstanbul'da yapılacak. Turnuva, 2024 Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi niteliği taşıyor ve Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Şampiyon olan sporcular, Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek. Organizasyonun basın toplantısı ise 11 Ocak Perşembe günü Avcılar Belediyesi Firuzköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi Finali İstanbul\'da Gerçekleştirilecek
08.01.2024 - 16:33,
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Spor Toto Muaythai Süper Ligi finali, 12 Ocak Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye Muaythai Federasyonunun açıklamasına göre, 2024 Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmesi niteliği taşıyan turnuva, Prof. Dr. Turgay Atasü Spor Salonu'nda yapılacak.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi sonunda şampiyon olan sporcular, Türkiye'yi 2024 Avrupa Muaythai Şampiyonası'nda temsil edecek.

Organizasyonun basın toplantısı, 11 Ocak Perşembe günü Avcılar Belediyesi Firuzköy Sosyal Tesisleri'nde düzenlenecek.

Kaynak: AA
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