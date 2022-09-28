SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlpaslanZİRAAT BANKKART: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)ARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)SETLER: 25-19, 26-24, 25-20SÜRE: 1 saat 26 dk (25' 30' 31')Ziraat Bankkart, 2022 Erkekler Spor
Toto Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor
'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.2022 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor arasında oynanan maçın ardından sahibini buldu. Ankara
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı; 25-19, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3'üncü kez müzesine götürdü.
- İstanbul
Kaynak: DHA
Türkiye Voleybol Federasyonu, Samet Arslan, Mustafa Efe, Arkas Spor, Spor, Son Dakika
Son Dakika › Spor › Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu - Son Dakika
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.