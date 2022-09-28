Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu - Son Dakika
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Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu

28.09.2022 17:23
Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlpaslanZİRAAT BANKKART: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)ARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)SETLER: 25-19, 26-24,...

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya, Erhan AlpaslanZİRAAT BANKKART: Tuinstra, Faik Samet, Arslan, Atanasov, Bedirhan, Ter Maat, Berkay (L) (Ahmet, Halil İbrahim)ARKAS SPOR: Ulaş, Burutay, Mustafa, Efe, Mirza, McDonnell, Caner (L), Ahmet (L) (Enes, Bertuğ)SETLER: 25-19, 26-24, 25-20SÜRE: 1 saat 26 dk (25' 30' 31')Ziraat Bankkart, 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında Arkas Spor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.2022 Spor Toto Erkekler Şampiyonlar Kupası, geçtiğimiz sezonun lig şampiyonu Ziraat Bankkart ile kupa şampiyonu Arkas Spor arasında oynanan maçın ardından sahibini buldu. Ankara TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan ve müthiş bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı; 25-19, 26-24 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanan Ziraat Bankkart kupayı 3'üncü kez müzesine götürdü.

- İstanbul

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Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupasını aldı Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Ziraat Bankkart, kupasını aldı Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası Voleybol: 2022 Erkekler Spor Toto Şampiyonlar Kupası
Kaynak: DHA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Samet Arslan, Mustafa Efe, Arkas Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto Şampiyonlar Kupası, Ziraat Bankkart'ın oldu - Son Dakika
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